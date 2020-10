Tu Si Que Vales: 23enne balla per il fidanzato morto, giuria in lacrime

Commozione, sofferenza e lacrime a Tu Si Que Vales. A stregare tutti, con una performance struggente, Jessica Carbone, giovane danzatrice di 23 anni che, su una sua coreografia, ha ballato sulle noti di Another Love di Tom Odell. Un’esibizione sentita, densa di vissuto e dall’alto tasso emotivo. E presto si è capito il motivo del perché la ragazza sia riuscita a danzare con l’anima. Jessica, con le lacrime agli occhi, una volta finito il suo numero, ha spiegato che la performance è stata dedicata ad Antonino, il suo fidanzato, purtroppo prematuramente scomparso (non rese note le cause del decesso). La giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, ascoltata la storia, è stata solcata dalle lacrime. Pianto anche per i presentatori Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez.

“Se ad oggi sono cosi è grazie a lui, se sono così è proprio grazie a lui”, ha dichiarato singhiozzando Jessica, conclusa la danza. Sul video che fa da sfondo al palco è apparsa la foto del fidanzato Antonino. Immediatamente i giurati hanno compreso la situazione e il dolore provato dalla Carbone. “Mi ha dato un amore universale. Lui è dentro di me e ora è anche orgoglioso di me”, ha aggiunto la 23enne, sempre in lacrime e visibilmente provata.

A quel punto il pianto dei giurati si è fatto più copioso. In particolare Gerry Scotti è stato una ‘fontana’. “Quando è iniziato tutto… ho smesso di danzare. Ho ricominciato per Antonino a ballare…”, ha terminato Jessica, ribadendo di essere tornata a ballare solo perché il suo compagno avrebbe voluto che lo facesse. Anche sul viso della glaciale De Fillipi sono apparse delle lacrime.

“Hai una forza incredibile, complimenti per quello che sei. Per lui non devi lasciare“, il commento di un commosso Mammucari. Nel frattempo Jessica, che era per un attimo riuscita a placare le lacrime, ha ripreso a piangere, investita da nuove emozioni. Pronto l’intervento di Maria De Filippi, che accortasi della difficoltà della Carbone ha chiesto aiuto alla Rodriguez: “Belen, le dai un fazzoletto per favore?”.

L’argentina si è subito precipitata a dare manforte a Jessica, porgendole il panno per asciugarsi il viso. Inutile dire che i giurati hanno dato quattro sì, con convinzione. Anche la giuria popolare ha apprezzato l’esibizione. Per poco non è stata raggiunta la soglia del 100% (Jessica si è fermata al 96%). Chapeau!