Tu si que vales 2021: morto tragicamente Angelo Marotta della “Scuderia”

Tu si que vales a lutto, per la seconda volta negli ultimi giorni: dopo la scomparsa di Piero Sonaglia (storico assistente dei programmi di Maria De Filippi), nelle scorse ore è morto Angelo Marotta. L’uomo, 63 anni, si era fatto notare nel corso dell’ultima stagione del popolare talent show di Canale Cinque. Frizzante e simpatico, era stato protagonista della puntata del 30 ottobre 20221, facendosi notare da Gerry Scotti che lo aveva arruolato nella sua spassosissima “Scuderia”. Marotta, secondo quanto ha riferito Ragusa News, ha perso la vita improvvisamente, a causa di un funesto incidente stradale consumatosi a Vittoria, comune della provincia della città siciliana.

Il tragico schianto sarebbe avvenuto all’alba, intorno alle 05:30 di domenica 3 aprile. Marotta ha perso la vita a Vittoria, molto probabilmente stava facendo rientro a casa da Scoglitti probabilmente dove, secondo le ricostruzioni trapelate fino ad ora, aveva trascorso la notte in discoteca.

Mentre stava passando in via Garibaldi avrebbe perso il controllo della sua vettura, andando ad urtare fatalmente un mezzo parcheggiato. La Polizia municipale intervenuta sul luogo del dramma ha effettuato tutti i rilievi e gli accertamenti del caso così da poter far luce sui dettagli relativi all’incidente. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, non è stata escluso che il 63enne sia stato colto da un malore o un colpo di sonno. Il cadavere di Marotta è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e al momento è conservato presso l’obitorio del cimitero di Vittoria.

Angelo Marotta a Tu si que vales

Angelo Marotta si manteneva con dei lavori saltuari nel ramo dell’edilizia. Da anni coltivava la passione per il ballo. Ed è proprio per questo suo hobby che lo aveva spinto ad avventurarsi a Tu si que vales, dove apparì nella puntata di sabato 30 ottobre. Non appena mise piede sul palco, si sbottonò la camicia per poi presentarsi.

“Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria”, aveva sottolineato. I giudici del talent show, avendo subito compreso la simpatia di Marotta, finsero di non capirlo dando vita a un siparietto esilarante. Dopo la gag si esibì sulle note del brano Baby Baby di Corona, sfoggiando capriole e spaccate.

Gerry Scotti capì subito che poteva fare al caso suo e decise di arruolarlo nella “Scuderia”. La sua performance convinse l’81% del pubblico presente in studio.