Tu si que vales 2021: chi ha vinto, Mammucari chiude in dolcezza su Belen

Tu sì que vales 2021 ha decretato il suo vincitore: la finale, in onda sabato 27 novembre 2021 in prima serata, è stata vinta da Sadek-Geometrie Variable . Oltre alla gloria, il performer si è intascato un montepremi pari a 100mila euro in gettoni d’oro. La settima edizione del talent show di Canale Cinque ha consacrato anche il trionfatore della gara parallela della spassosissima ‘Scuderia Gerry’: a spuntarla è stato Giampiero Landolfo, a cui è stato regalato un viaggio a Las Vegas.

Sadek raccoglie il testimone di Andrea Paris, il brillante e simpatico illusionista che si è aggiudicato la stagione 2020 di Tu si que vales.

La giuria, per l’ultimo atto della trasmissione, è stata composta come al solito da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. A differenza delle precedenti puntate, per la finale è stato attivato il televoto. I giudici si sono così limitati a dare soltanto dei pareri e a stabilire il vincitore del Premio Tim Vision dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro.

Teo Mammucari, prima che venisse decretata la vittoria di Sadek, ha fatto dei sentiti complimenti alla Rodriguez: “Belen, complimenti davvero. Siete stati bravissimi con Martin e Giulia. Da casa non si vede cosa succede qui in diretta ma non è facile. Brava e bravi!”.

Tu Si Que Vales, Premio Tim Vision a Mattia Villardita

Il Premio Tim Vision – Passione per il talento lo ha avuto Mattia Villardita. “Grazie alla mia famiglia che mi ha traghettato fino a qui. Grazie anche ai miei amici che mi hanno spinto a essere quello che sono”, le parole di Mattia sul palco. Villardita, vestito da Spiderman, è impegnato nel quotidiano a regalare momenti spensierati ai piccoli pazienti degli ospedali pediatrici.

Tu si que vales 2021: finalisti ed eliminazioni

I primi 4 concorrenti a sfidarsi al televoto sono stati:

Samuele Zuccali motociclista acrobatico (eliminato)

Ladies Soprano, cantanti (eliminati)

Alessandro Mosca, danza acrobatica (vincitore del girone)

Kai Leclerc e Alexandra Buzas, giocolieri a ‘testa in giù’ (eliminati)

Il secondo quartetto in gara è stato composto da:

Cristian Sabba atleta di 12 anni (vincitore del girone)

Solasta ballerini, acrobati (eliminati)

Lea Kyle, illusionista (eliminata)

Neguin, acrobata (eliminato)

Nel terzo girone hanno gareggiato:

Idanna Abignente, pole dance (eliminata)

Rob Lake, illusionista (eliminato)

Sadeck – Geometrie variabile, crew (vincitore del girone)

Gaggi Manuel e Francesco, danzatori acrobatici (eliminati)

Nel quarto e ultimo girone sono stati protagonisti:

Duo Noar, acrobati (eliminati)

Drumatical Theatre, performer (eliminati)

Gianfranco Sgura, cantante (eliminato)

Alessandro Paragiaghi, illusionista (vincitore del girone)

Nel televoto definitivo, a cui hanno partecipato i 4 vincitori dei rispettivi gironi, ha ottenuto il favore del pubblico Sadek – Geometrie variabile.

Tu si que vales 2021: i finalisti della scuderia Scotti, la spunta Giampiero Landolfo

Nel “torneo” della Scuderia Scotti ha avuto la meglio il ballerino Giampiero Landolfo, battendo la concorrenza degli altri due finalisti, Tommaso Marroccoli (ballerino) e Antonio Avitto (il ‘cantorsionista’).