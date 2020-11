Andrea Paris vince Tu Si Que Vales 2020, spuntandola sugli altri 15 finalisti. Oltre alla gloria, si è portato a casa un bottino di 100mila euro in gettoni d’oro. La rosa dei quattro migliori della serata, che è andata all’ultimo televoto, è stata formata oltreché da Paris, da Kyle Cragle, El Yiyo e la coppia di danzatori Dakota e Nadia.

Paris si è aggiudicato il montepremi grazie a un numero di magia d’alta scuola che ha coinvolto non solo i giudici ma persino l’intero pubblico presente in studio. Il mago ha dichiarato che una parte della somma vinta andrà in beneficenza per sostenere la lotta alla leucemia.

Il premio Tim Vision, 30mila euro in gettoni d’oro, è andato ad Andrea Muzi, talento che si è fermato in semifinale. Il ragazzo è uno studente che ha una memoria brillantissima.

Spazio anche per la gara nella gara, quella che ha visto protagonisti i concorrenti della spassosa ‘Scuderia Gerry’. I tre finalisti sono stati Giovanni Bruno (cantante), Antonio Sorice (amante della pratica dello yoga) e Nicola da Bari (cantante). Sul gradino più alto del podio si è piazzato Antonio, medaglia d’argento per Nicola, infine bronzo per Giovanni.

Tu Si Que Vales, il voto che ha decretato il vincitore

Il trionfatore è stato deciso dai telespettatori che hanno espresso il loro voto da casa. La preferenza è stata fatta tramite un sms al numero 477.000.4, attraverso il sito Wittytv oppure sfruttando l’app mediaset play indicando il codice e/o il nome del concorrente che più ha convinto.

Tu Si Que Vales, i 16 finalisti del 2020

La lista dei 16 finalisti, tra cui hanno figurato anche i Catwall Acrobats (il gruppo di acrobati è stato eliminato in semifinale ma a causa di una defezione in extremis di un finalista sono stati ripescati).

I gironi: eliminati e vincitori

Kyle Cragle, Ginnasta (Girone vinto). Voto 9,5: che classe, che tocco, che ballo, che bravo!

Catwall Acrobats, Acrobati (Eliminati). Voto 7,5: tanti salti calibrati, i ragazzi sono più che gradevoli.

Alessandro Baviera, Piccolo Batterista (Eliminato). Voto 9: il ragazzino oltre che a essere bravo ruba il cuore. Promessa!

Dino Paradiso, Comico (Eliminato). Voto 7: comicità intelligente e acuta, ma troppo poco per trionfare a Tu Si Que Vales.

Dakota e Nadia, Ballerini (Girone vinto). Voto 10: quando la danza non è per intellettualoidi ma arriva a tutti. Inarrivabili: il messaggio trasmesso sulla lotta contro la violenza sulle donne è un ‘pugno nello stomaco’. Divini!

Nerina Peroni, Nonna Pianista (Eliminata). Voto 8,5: la ‘ragazza di una volta’ si destreggia benone al pianoforte.

Ramon Kathriner, Ruota Della Morte (Eliminati). Voto 8: performance al cardiopalma. Cuore impavido.

Andrea Radicchi, Ventriloquo (Eliminato). Voto 8: Verrebbe da dire “fa parlare anche i muri”. Simpatia accordata alla bravura.

Marco, Rita e Tommaso Quaranta, Musicisti (Eliminati). Voto 6,5: bel quadretto familiare. Come cantava De Gregori “Il ragazzo si farà”.

Wesley Williams, Monociclista (Eliminato). Voto 7,5: il giovanotto ha fegato a pedalare con camicia di forza e al buio a diversi metri di altezza. Tanta suspense, ma poca emozione.

Andrea Paris, Mago (Girone vinto). Voto: 9,5: numero di magia di alta scuola, simpatia da vendere. Giù il cappello

Ambra & Yves, Acrobati (Eliminati). Voto 7,5: danza intensa, ma manca quel tocco che lascia a bocca aperta.