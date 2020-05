Tu si que vales 2020: ecco la giuria al completo della prossima edizione, il gossip

Che giuria ritroveremo nella prossima edizione di Tu sì que vales? Il programma di Canale 5, che anche nell’ultima stagione ha fatto ascolti monster vincendo sistematicamente la sfida dello share contro la concorrenza, tornerà con la stessa giuria dello scorso anno. Dunque, ci sarà pure Teo Mammucari. Le indiscrezioni lo avevano dato uscente dallo show per seguire altri progetti televisivi. Invece, pare che qualcosa sia cambiato di recente. A riportare la notizia è stato il magazine Chi, che ha reso noto che la giuria della trasmissione è stata confermata in blocco, senza alcuna ‘defezione’.

Tu sì que Vales: squadra che vince non si cambia

“Squadra che vince non si cambia. Se in un primo momento c’era stato un piccolo impasse tra Teo Mammucari e la squadra di Tu sì que vales, adesso la situazione è rientrata. I giudici del programma saranno riconfermatissimi: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo appunto e infine Sabrina Ferilli come giudice speciale”. Così il magazine Chi. E la conduzione? Saranno confermati anche Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni? Sul trio, al momento, non c’è alcuna notizia. A proposito dell’argentina, nelle scorse ore è si è parlato di una crisi con Stefano De Martino…

Belen e Stefano De Martino: è crisi, Chi svela cosa è accaduto durante la quarantena

Sempre Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha dedicato un ampio articolo a Belen e Stefano De Martino, parlando di una crisi in corso tutt’altro che da sottovalutare. Crisi che si sarebbe fatta strada durante la quarantena. L’argentina e il napoletano, secondo il settimanale, starebbero così attraversando un momento parecchio delicato e per nulla roseo. Resta da capire se l’indiscrezione troverà conferma e, nell’eventualità, se la coppia riuscirà ad emergere oppure no dal periodo no.