Tu sì que vales, patatrac: sponsor a De Martino per sbaglio, reazioni

Mezzo patatrac durante la finale di Tu sì que vales. A un certo punto si è esibito uno dei finalisti della mitologica ‘Scuderia‘ di Gerry Scotti, il signor Vincenzo. Alla fine della performance l’uomo è rimasto sul palco a fare un po’ di caciara stuzzicato dai giurati. In particolare ha cominciato a snocciolare alcuni dei suoi programmi preferiti, menzionando Don Matteo e pure Stefano De Martino che, come è noto, sta facendo faville ad Affari Tuoi su Rai 1. Ecco, appunto, Rai 1, la diretta concorrenza.

Vincenzo si è dichiarato innamorato di Maria Chiara Giannetta, altro volto Rai (l’attrice è stata la protagonista della fortunata fiction Blanca, oltre ad avere avuto ruoli in Don Matteo, L’allieva, Che Dio ci Aiuti e Un passo dal cielo. A Mediaset la si è invece solamente vista in Buongiorno Mamma!). Quando è stata menzionata l’interprete foggiana, Gerry ha spassosamente redarguito il suo concorrente: “Non lo puoi dire! Ho appena firmato un’esclusiva con Mediaset World e tu nomini la concorrenza?”. Risate in studio.

Maria De Filippi ha voluto sapere qualcosa in più: “Perché ti piace la Giannetta?” “Di lei mi piace la serietà, l’ho vista nella fiction Don Matteo”, ha sottolineato Vincenzo. “Non devi dire Don Matteo”, gli ha ricordato uno Scotti fintamente arrabbiato. Vincenzo ormai lanciatissimo ha aggiunto: “Poi della Rai sai chi mi piace? Lo vedo tutte le sere, Stefano De Martino”. Luciana Littizzetto ha urlato un sonoro “noooo”, ridendo a crepapelle. “Portatelo via, grazie è stato bello”, ha chiuso Gerry, facendo abbandonare lo studio al suo pupillo.

Maria De Filippi, divertita dalla faccenda e fregandosene altamente che sono stati nominati programmi e volti della concorrenza, ha lanciato l’idea di chiamare Stefano De Martino in diretta. Scotti ha rilanciato, domandando alla collega di contattare Maria Chiara Giannetta. “Non ho il suo numero”, la risposta di ‘Queen Mary’, che ha poi abbandonato l’iniziativa di contattare il conduttore campano emigrato sull’emittente pubblica.

Non è la prima volta che la De Filippi non si cura minimamente che venga fatto esplicito riferimento a show della Rai. Anzi, a volte è lei stessa a farlo. Anche perché, diciamolo chiaramente: fare il nome di trasmissioni o di presentatori di altre reti non sposta alcunché in termini di pubblico. A maggior ragione se a farlo è un signore come Vincenzo che forse manco ha compreso cosa vada in onda sulla Rai e cosa su Mediaset.