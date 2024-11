TSQV finale, 4 dettagli: Ilary protetta, Giulia solida, Maria munifica…

Sabato 16 novembre è andata in onda, in diretta su Canale 5, la finale di Tu sì que vales. Nel corso dell’appuntamento sono emersi tre importanti e interessanti dettagli televisivi. Si parta dal primo: ad inizio puntata c’è stata la sfida esilarante in playback dei giudici. A valutarli cinque ospiti d’eccezione, vale a dire Christian De Sica, Giovannino, Beppe Vessicchio, Adriano Pennino e Ilary Blasi. Il ritorno in studio dell’ex moglie di Francesco Totti evidenzia ancora una volta la generosità di Maria De Filippi, che, a differenza di quasi tutti i suoi colleghi, non teme gli altri conduttori. Anzi, spesso, li aiuta e li valorizza nei momenti di difficoltà, mettendoli sotto la sua ala protettrice. Ilary, come è noto, nell’ultimo anno si è vista sfilare L’Isola dei Famosi, venendo dirottata in una fascia di ‘serie b’, ossia in estate (ha condotto Battiti Live). Insomma, non sta attraversando il suo momento migliore a livello di carriera. Nessun problema, ‘Queen Mary’, così come già fatto con Simona Ventura e Mara Venier, lancia salvagenti quando per qualcuno si mette male. Una qualità rara. Munifica!

La seconda curiosità riguarda l’orario in cui è iniziata la diretta della finale. Striscia la Notizia, che solitamente cede la linea dopo le 21.35 ai programmi in prima serata, stavolta ha chiuso i battenti prima delle 21.15. Tu sì que vales è così iniziato alle 21.16. Da notare anche che il primo blocco pubblicitario è stato lanciato dopo un’ora, per la precisione alle 22.17. Motivo di tali scelte? Ovviamente cercare di non concedere troppo campo a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai 1. Questione di particolari, ma, si sa, le grandi sfide si vincono proprio sui dettagli.

Terza cosa da rimarcare è la maturazione di Giulia Stabile. Di professione non fa la conduttrice e quindi non le si può certo chiedere di fare la Maria De Filippi della situazione. La giovane ballerina, però, rispetto agli anni scorsi è apparsa più sciolta e spigliata. Altrimenti detto, meno timida e più ‘solida‘ nel gestire i lanci. Brava!

Il quarto dettaglio è una piccola nota stonata e riguarda la giuria. Luciana Littizzetto continua a sembrare un po’ un pesce fuor d’acqua. Non che abbia sfigurato, ma è come se non riuscisse a entrare perfettamente nel ruolo, a differenza di tutti gli altri suoi colleghi. Teo Mammucari dava di più al programma.