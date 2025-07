“Tu e Aldo Palmeri vi nascondete come ratti”, Alessia Cammarota vuota il sacco

Nelle scorse ore Alessia Cammarota, dopo mesi di silenzio, ha parlato del rapporto con Aldo Palmeri, con il quale ha avuto tre figli e si è sposata dieci anni fa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha reso noto che continua a vedere l’ex marito, lasciando intendere, anche se non in modo del tutto chiaro, che non c’è stato un ritorno di fiamma. Nonostante ciò, ha spiegato che ancora oggi stima l’ex tronista e assieme a lui rema nella stessa direzione per il bene dei loro frutti d’amore. Tale versione è stata criticata aspramente dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che da settimane sostiene che Aldo e Alessia sono tornati a fare coppia. Addirittura Rosica ha affermato che Cammarota “ha vergogna” a mostrarsi pubblicamente con Palmeri e a dire che c’è stato il ritorno in love.

Tali esternazioni del gossipparo hanno innescato una reazione ferrea dell’influencer napoletana, che, a questo punto, ha sostenuto in maniera netta che con Aldo è finito il matrimonio. Questione chiusa? Assolutamente no, perché Rosica è passato nuovamente al contrattacco. “Partiamo dal presupposto – ha spiegato l’ex corteggiatrice di UeD in alcune storie Instagram – che io Alessia Cammarota non mi vergogno mai di nulla, perché ogni cosa nella mia vita l’ho fatta perché la volevo fare, giusta o sbagliata che sia, non ho mai attaccato nessuno perché ognuno fa il suo lavoro, comprendo tutti”.

“Io– ha aggiunto – voglio bene al papà dei miei figli, alla persona con cui sono stata 11 anni, mi ha tenuto la mano nei momenti più belli e più brutti della mia vita. Gli voglio bene ora e gliene vorrò per sempre e lui a me”. Spazio poi alla dichiarazione che ha confermato la conclusione del matrimonio: “Si stanno costruendo castelli e ci sta perché siamo personaggi pubblici, capisco che per la società di oggi è difficile capire il nostro punto di vista. Si smette di essere coppia, ma non di essere genitori. Noi ci basiamo sui fatti reali, non ho mai detto nulla, continuerò a non farlo perché non ho bisogno, un abbraccio a tutti, la vita va avanti, pensiamo alle cose belle”.

Nel passaggio in cui Cammarota afferma che si smette di essere coppia ma non genitori, c’è la conferma che Alessia e l’ex tronista non hanno deciso, a oggi, di dare un’altra chance alle loro nozze. Secondo Alessandro Rosica, però, l”influencer campana starebbe mentendo. Il gossipparo ha così commentato il video in cui Cammarota ha detto che la relazione con l’ex marito si è conclusa:

“Dal video già si capisce la situazione, si capisce dai tuoi occhi, dalla tua voce e mi dispiace. Si vede che sei una donna ferita e quindi non voglio attaccarti, ma non voglio neanche passare per bugiardo. Mettiamo che io sia bugiardo, ma allora perché vi nascondete quando andate agli eventi, da amici, e dite di non fare le foto insieme? Se avete la coscienza pulita perché vi nascondete come dei ratti?”

L’esperto di gossip ha proseguito pronunciando altre esternazioni incendiarie:

“Poi questa cosa che continui a ribadire di avere rispetto, di volergli bene… se ci mettiamo sotto un portone io e te non ci passiamo, tante sono le corna che abbiamo avuto io e te. Quindi basta parlare di rispetto. Io ti voglio bene, ti rispetto, sei una grande donna, una grande mamma, anche con lui non ho nulla, ma non prendiamoci per il cu*o perché la vostra cerchia, la vostra famiglia sa e anche io so. Non sarà lo stesso fidanzamento, lo stesso matrimonio di prima, ma non negare che spesso e volentieri state insieme sotto tutti i punti di vista. Il rispetto non sapete cosa sia, soprattutto lui”.

Aldo Palmeri, lo scorso inverno, quando rivelò che il suo matrimonio era giunto al capolinea, venne attaccato. E qualcuno sostenne che avrebbe tradito la moglie. L’ex tronista allora andò su tutte le furie, negando di aver messo le corna ad Alessia e promettendo querele nei confronti di coloro che avrebbero alimentato tali voci. Nonostante ciò Rosica ha continuato imperterrito ad affermare di avere le prove che i tradimenti ci sono stati.