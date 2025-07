Alessia Cammarota: “Io tornata da Aldo Palmeri? Vi dico cosa sta accadendo”

La festa del decimo anniversario di matrimonio lo scorso dicembre, l’inaspettata rottura a inizio anno e poi un lungo periodo di silenzio in cui le voci di una ricucitura si sono fatte via via più tambureggianti: è il sunto di quel che è successo negli ultimi mesi ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, coppia tra le più amate dal pubblico di quelle sbocciate a Uomini e Donne. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice di UeD, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha rotto il silenzio e, da quando si è consumato il crac sentimentale, ha parlato per la prima volta dei rapporti attuali con l’ex marito. O forse ancora marito. Il dubbio sorge in quanto dalle sue parole si è capito che con Palmeri non ha tagliato tutti i ponti. Continua a frequentarlo, ma non è chiaro se tale frequentazione sia per garantire unità familiare ai tre figli avuti assieme all’ex tronista oppure se sia impreziosita dalla passione. Decifrando quanto ha esternato, più probabile la prima opzione.

“Una cosa ve la voglio dire: se io rispondessi nel modo in cui voglio rispondere a tutte le vostre domande, come minimo mi metterebbero in galera”. Questa la premessa di Cammarota nel momento in cui ha deciso di aprire il box domande dedicato ai suoi fan su Instagram. Spazio poi ha una spiegazione relative ai rapporti odierni con Aldo: “Ci vogliamo bene. Ci supportiamo come genitori e nella vita. Abbiamo fatto tanta strada insieme, non possiamo dimenticarlo”. Dunque? Stanno ricucendo oppure no? Analizzando le dichiarazioni dell’influencer si è spinti a credere che i due non siano tornati assieme. Tuttavia continuerebbero a stimarsi e a vedersi per il bene dei figli.

A spingere a pensare che il ritorno di fiamma non sia in corso è stata un’altra esternazione di Alessia. L’ex corteggiatrice da tempo vive a Catania, città d’origine di Palmeri. Quando le è stato domandato se non abbia mai pensato di tornare in pianta stabile nel suo luogo natale, vale a dire Napoli, è arrivata la seguente risposta: “Ci ho pensato, ma non sarebbe giusto per i miei figli. Hanno bisogno della madre tanto quanto del padre. Così ho scelto di restare. Loro prima di qualsiasi cosa al mondo”.

Anche in questo frangente Cammarota non ha parlato di ritorno in love, bensì di scelte tutte improntate per salvaguardare il benessere dei figli. Dall’altro lato è pure vero che non ha nemmeno detto esplicitamente che la relazione con Aldo è terminata definitivamente. Dunque? Dunque è ipotizzabile che i due stiano cercando di capire se c’è spazio per salvare il matrimonio.