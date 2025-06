Alessia Cammarota, con Aldo Palmeri non è finita: lei svela la verità

Alessia Cammarota, attraverso un gesto social, pare abbia confermato ciò che il gossip mormora da giorni, vale a dire che il matrimonio con Aldo Palmeri ha ripreso quota. Nelle scorse ore i due ex volti di Uomini e Donne hanno festeggiato il decimo compleanno del loro primogenito Niccolò. Alla festa erano presenti entrambi. Già tale situazione ha spinto a credere che ci fosse in corso una ricucitura sentimentale dopo il crac nuziale dello scorso gennaio. A riprova che i due sono tornati a essere una coppia il fatto che l’influencer abbia deciso di postare uno scatto sulla sua bacheca Instagram assieme ai suoi figli e al marito. Dunque non ex. Il quadretto familiare pare sancire definitivamente che il ritorno di fiamma si è ‘consumato’.

Da notare che la scelta di Alessia Cammarota di riapparire pubblicamente assieme ad Aldo Palmeri è arrivata a poche ore di distanza dai retroscena raccontati dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha assicurato di aver parlato con degli amici della coppia che gli avrebbero confidato che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono tornati “ufficialmente insieme” e che da ormai 15 giorni sono praticamente inseparabili, come un tempo.

Che cosa è accaduto negli ultimi mesi? Rapido riassunto: lo scorso dicembre i due coniugi hanno festeggiato il loro decimo anniversario. Palmeri, per l’occasione, ha ricoperto la moglie di rose rosse. Tutto sembrava filare liscio. Poi il fulmine a ciel sereno. A gennaio la rottura. Aldo e Alessia hanno preferito tenere per loro i dettagli relativi al crac sentimentale. Quel che è certo è che l’ex tronista per settimane non ha più vissuto sotto il tetto coniugale.

Nel frattempo si sono fatte strada voci di presunti tradimenti ai danni di Alessia. Tali voci sono state smentite da Palmeri che ha promesso querele verso chi si sarebbe azzardato a parlare di corna. Si arriva al presente, con i due coniugi che sono tornati a mostrarsi sorridenti e affiatati insieme, accanto ai loro figli. La profonda crisi sarebbe stata superata in modo brillante. E se ciò che non distrugge fortifica, si prospetta un futuro roseo per la coppia ritrovata.