Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, lui torna a parlare di “noi”: altro colpo di scena

Segnali positivi, forse il matrimonio di Alessia Camamrota e Aldo Palmeri non è naufragato definitivamente. La coppia sbocciata a Uomini e Donne è incappata in una nera e profonda crisi a inizio anno, culminata con la rottura. Ad ammetterlo sono stati i diretti interessati che soltanto un mese prima, a dicembre 2024, avevano festeggiato il loro decimo anniversario. Cosa sia accaduto di preciso non si sa. Aldo e Alessia non hanno mai voluto chiarire nel dettaglio le cause dello strappo. Palmeri, però, quando sono trapelate voci di suoi presunti tradimenti, ha voluto mettere i puntini sulle ì, affermando di non aver messo le corna allora moglie e promettendo querele nei confronti di coloro che avrebbero sostenuto che abbia avuto relazioni clandestine.

Si arriva alle scorse ore: Niccolò, il primo figlio avuto da Alessia e Aldo, ha festeggiato a casa il suo decimo compleanno. Alla festicciola hanno partecipato sia mamma sia papà. Lo si è capito dagli scatti che sono stati divulgati sui social. Dunque Palmeri e Cammarota hanno omaggiato assieme il loro frutto d’amore. Curiose le didascalie usate dai genitori nei confronti del bimbo. “Buon compleanno amore mio”, ha digitato la mamma. “Auguri amore nostro, ti amiamo immensamente”, le parole di Aldo. A colpire quel “nostro”, che naturalmente ha sotteso anche la moglie oppure ex. Insomma, l’ex tronista ha parlato ancora di “noi”, il che ha fatto rizzare le antenne agli amanti del gossip.

D’altra parte, di recente, si sono fatte tambureggianti le voci che sostengono che Palmeri e Cammarota potrebbero aver deciso di darsi un’altra chance. Da segnalare anche che Alessia aveva levato il segui su Instagram all’ex marito dopo la rottura. Dopo un po’ di tempo lo ha rimesso. Ed ha anche ricominciato a piazzare like alle sue foto. Non è chiaro in questo momento che rapporti abbia con Palmeri. Senza dubbio, dopo il distacco di gennaio, al momento si vedono remando nella stessa direzione per il bene dei figli. Ma c’è anche chi scommette che stanno rimettendo assieme i cocci del matrimonio andato in frantumi. Ci riusciranno?