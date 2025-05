Alessia Cammarota e Aldo Palmeri “stanno male”: nuovo colpo di scena

Piccolo spiraglio di luce sul matrimonio di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. I due ex volti di Uomini e Donne hanno annunciato la separazione nelle scorse settimane dopo dieci anni di nozze e dopo aver accolto tre figli. Negli ultimi giorni sono arrivati segnali di disgelo da parte della 33enne che su Instagram ha ripreso a seguire l’ex marito dopo averlo defollowato per settimane. E non sarebbe finita qui: i due ex coniugi avrebbero anche ripreso a parlarsi e a vedersi. Questo almeno è ciò che assicura l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha sostenuto che “entrambi stanno veramente male” per via della rottura.

“Da due giorni hanno ripreso a vedersi e a parlare”, ha aggiunto Rosica. Anche una fonte del gossipparo ha dichiarato che sarebbe vero che Alessia e Aldo si sarebbero visti. Da sottolineare inoltre che la 33enne ha anche ricominciato a piazzare like ai post di Palmeri. Resta da capire se il presunto riavvicinamento sia soltanto per la gestione dei figli e per mantenere rapporti civili oppure se ci sia in corso un ritorno di fiamma. Va ricordato che da quando c’è stata la separazione, Cammarota è rimasta in religioso silenzio. Non ha rilasciato alcun commento sulla fine del matrimonio a differenza di Palmeri che è intervenuto dopo che sono circolate voci circa suoi presunti tradimenti.

L’ex tronista ha smentito di aver messo le corna all’ex moglie, spiegando che la love story è terminata per via del fatto che non c’era più serenità nella coppia e per via di incomprensioni a livello caratteriale. Come poc’anzi detto, Cammarota non ha confermato tale versione ma nemmeno l’ha smentita. Ha preferito tenere la bocca cucita. Curioso inoltre notare che lo scorso dicembre i due hanno festeggiato il decimo anniversario di nozze. Allora Aldo regalò un grosso mazzo di rosse ad Alessia e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Poi, a gennaio, la rottura: un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti i fan della coppia a bocca aperta.

Ora pare che i due abbiano ripreso a dialogare. In passato, già una volta si erano allontanati salvo poi ricucire. Non è escluso che anche questa volta potrebbero decidere di darsi un’altra chance.