Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, i rapporti oggi: il gesto di lei dice tutto

Matrimonio al capolinea per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. La conferma è arrivata da quest’ultimo la scorsa settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato via social che lui e la madre dei suoi tre figli non sono più una coppia. Si è sussurrato che la relazione sia finita a causa di tradimenti. Palmeri ha smentito tale versione, raccontando che i motivi della rottura sono da ricercare nel fatto che con l’ex moglie non andava più d’accordo. Dall’altro lato, ha sottolineato che ora, sia per lei sia per lui, la priorità sono i figli e che l’intenzione con Alessia è di non farsi la guerra. Da quando Aldo ha annunciato la separazione, la Cammarota non ha proferito parola. Un suo gesto piuttosto inaspettato, però, pare essere assai rivelatore dei rapporti attuali con l’ex marito.

Il like di Alessia Cammarota per l’ex marito Aldo Palmeri

Nelle scorse ore l’influencer ha piazzato un like all’ultima foto di Aldo Palmeri che su Instagram si è immortalato con i tre figli. Un’azione che sembra confermare ciò che ha detto l’ex tronista, ossia che, nonostante i problemi di coppia e la rottura, ci sarebbe la volontà da parte dei due coniugi di non farsi guerre. Dunque il percorso dei due ex amati volti di UeD prosegue in solitaria, ma con pur sempre la priorità assoluta di non mettere in mezzo i figli.

I rapporti sarebbero quindi piuttosto buoni attualmente, per quanto possano essere buoni dopo la fine di un matrimonio. Altrimenti detto, leggendo tra le righe nel discorso fatto dall’ex tronista e interpretando il ‘like’ della Cammarota, non ci sarebbe una situazione di muro contro muro bensì di cooperazione per superare la fase delicata post matrimonio.

Nei giorni scorsi Palmeri ha anche rivelato che, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno, non è mai stato buttato fuori di casa dall’ex moglie; è stato lui a decidere di andarsene in quanto consapevole che ormai la relazione era giunta su un binario morto. L’ex tronista si è anche sfogato contro chi l’ha accusato di tradimenti, dicendo che ancora oggi si sente addosso l’etichetta di ‘traditore‘ per un fatto accaduto molti anni fa. Nei primi anni della love story con Alessia, si venne a sapere che lui aveva messo le corna alla compagna. Palmeri ammise l’errore e venne perdonato. Da allora, però, c’è chi continua ad attaccarlo.