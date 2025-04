Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, lui fiume: “Vi dico perché è finita”

The end, è ufficialmente finito il matrimonio di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Dopo dieci anni, i due, che si sono conosciuti e scelti negli studi di Uomini e Donne, hanno deciso di interrompere la relazione. Si è parlato di tradimenti da parte di lui. In particolare è stato Alessandro Rosica a affermare che il crac sentimentale sia imputabile alle corna. Palmeri, però, ha smentito tale ricostruzione. Nel frattempo Cammarota, nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, ha evitato di commentare, limitandosi a postare su Instagram foto dolci con i tre figli. Messaggio chiaro: ora la priorità assoluta sono loro, più avanti ci sarà tempo e modo per spiegare cosa è accaduto.

L’ex tronista ha invece fatto una diretta social in cui ha svelato la sua versione dei fatti tra le lacrime. La chiacchierata doveva durare più dei dieci minuti che è durata, ma Palmeri, sopraffatto dalle emozioni, ha deciso di chiudere prima. In particolare si è pronunciato sulle voci di tradimento che lo hanno coinvolto.

“Io ed Alessia abbiamo vissuto anni fantastici, dove ci siamo dati tutto ed abbiamo fatto tre creature fantastiche. Ci siamo dati tantissimo, tutto. Sono orgoglioso di quello che ho costruito insieme a lei. L’ultimo anno è stato difficile, fatto di continue liti e discussioni e la colpa non è di nessuno”.

Palmeri ha anche rivelato che con l’ex moglie ha fatto terapia di coppia per tentare di salvare il matrimonio. Purtroppo, però, non è bastato. Quindi ha rimarcato che i tre figli avuti con l’ex corteggiatrice di UeD sono la cosa migliore che potesse avere: “Ci abbiamo provato in tutti i modi. Come dice qualcuno ora io sono il cattivo in una storia raccontata male. La cosa bella che abbiamo fatto sono i nostri tre meravigliosi bambini e non sapete quanto mi pesa non passare la Pasqua con loro. Molte volte il padre viene visto come quello che non vuole bene, che se ne frega, che fa del male”.

Spazio poi all’etichetta di traditore. Palmeri otto anni fa mise le corna alla compagna. Beccato, ammise i propri errori. La relazione, dopo aver subito un forte scossone dalla vicenda, sopravvisse. Da allora tutto è filato liscio fino a pochi mesi fa quando il matrimonio è stato travolto da una profonda crisi:

“Io mi porto un’etichetta addosso da 8 anni. Molte persone, molti amici miei mi hanno chiamato per fermarmi dal fare questa diretta. Ma mettetevi nei miei panni, sono 8 anni che combatto contro questa etichetta per aver sbagliato una volta 8 anni fa. Ed oggi quando si sa che io ed Alessia ci siamo separati si va a pensare subito che io l’abbia tradita. Io so da dove viene questa storia, da una cena alla quale nè io nè Alessia eravamo presenti. Per questo dico che la popolarità ha ucciso il nostro rapporto”.

L’ex tronista ha proseguito dicendo che il rapporto era già in crisi e che quella vicenda ci ha messo proprio una pietra tombale. Guai però a parlare di corna: “È stata detta una menzogna assurda, tempo fa, che io mi sia visto con una persona mentre Alessia era nella stessa discoteca, che io mi fossi chiuso un bagno con questa persona. Io ed Alessia abbiamo avuto un’accesa discussione davanti ad altre persone che hanno riportato tutto a dei gossippari del cavolo. Io non ho fatto nulla di male”.

Palmeri ha poi ribadito di aver fatto di tutto per tenere unita la famiglia. Tentativi che però non hanno dato i risultati sperati. Anche la Cammarota avrebbe provato a non far naufragare la love story. Ma purtroppo il matrimonio è comunque andato a pezzi: “Abbiamo cercato di salvare il salvabile, di non odiarci, si può essere una famiglia anche da separati. L’importante è amare i propri figli. Le cose cambiano col passare del tempo. Le discussioni se continuano vanno a rovinare quel che di buono si è costruito per 11 anni. Io ci ho voluto mettere la faccia, in diretta, senza fare taglia e cuci“.

L’ex tronista ha concluso dicendo, tra le lacrime, che la causa della rottura è ‘semplice’, vale a dire che è da ricercare nel fatto che con la moglie “non andava più d’accordo”. Ha aggiunto che è stato lui a decidere di andare via di casa in quanto consapevole che la relazione era terminata: “Il vero motivo è che io e Alessia non andavamo più d’accordo e ho deciso di andare io via di casa, e non sapete quanto mi è costata e quanto mi costa non dormire tutte le notti con u miei figli. Sto cercando solo di essere un buon padre, di salvaguardare, come dice la mia psicologa, la figura genitoriale”.

Come poc’anzi accennato, Alessia Cammarota, per ora, non ha commentato in alcun modo la fine del matrimonio. Silenzio tombale.