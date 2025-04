Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, è finita: “Lui conferma, lei distrutta”

Sarebbe definitivamente giunto al capolinea il matrimonio di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due si erano conosciuti e scelti negli studi di Uomini e Donne nel 2014. Poi le nozze e tre figli (Niccolò, Leonardo e Mattia). Lo scorso dicembre hanno festeggiato il decimo anniversario. Tutto sembrava andare a gonfie vele, poi il fulmine a ciel sereno. A gennaio la coppia ha ammesso di essere in crisi. Da allora Aldo e Alessia non si sono più mostrati assieme. Lei le ha levato addirittura il ‘segui’ su Instagram. Lui inizialmente no, ma nei giorni scorsi, al pari della (ex?) moglie, ha tolto il ‘segui’. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha inoltre scritto che Palmeri “ha confermato” la fine della love story e che Alessia è “distrutta”.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, le tappe della crisi

D’altra parte, i diretti interessati non hanno fatto nulla per nascondere che il loro matrimonio è piombato in una crisi profonda. Come poc’anzi accennato, hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social e non si sono mai più mostrati assieme, nemmeno con i figli. Cammarota, professione influencer, continua a postare contenuti per sponsorizzare prodotti. Inoltre spesso si immortala con i suoi frutti d’amore. Palmeri invece non pubblica quasi mai nulla. Qualche giorno fa, però, in alcune storie, per rispondere a coloro che lo accusavano di non passare tempo con i figli, ha spiegato che vede tutti i giorni Niccolò, Leonardo e Mattia, mettendo a tacere le voci che lo descrivevano come un padre assente. Nessun riferimento invece ad Alessia Cammarota.

Per il momento né l’ex tronista né l’ex corteggiatrice hanno spiegato i motivi che hanno innescato l’allontanamento. Settimane fa si sono limitati a confermare il momento buio. Colpisce il fatto che a dicembre sembravano la famiglia ‘perfetta’. Per l’anniversario Aldo regalò alla moglie un sacco di rose rosse. A distanza di qualche giorno la crisi nera. Che cosa è accaduto tra dicembre e gennaio? Forse un giorno Palmeri e Cammarota spiegheranno i dettagli di quel che è capitato. Ora invece è il momento della riflessione e del silenzio.