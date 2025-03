Aldo Palmeri, lo sfogo: cosa sta accadendo con Alessia Cammarota

Aldo Palmeri si è sfogato sui social, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo una crisi matrimoniale con Alessia Cammarota. Lui stesso e la coniuge lo hanno ammesso lo scorso gennaio. Pare che al momento i problemi di coppia non siano ancora stati risolti. Cammarota ha addirittura levato il “segui” al marito. Nelle scorse ore Palmeri, che in rare occasioni posta contenuti personali sui suoi profili, ha pubblicato tra le sue storie Ig degli scatti assieme ai suoi figli. Immediatamente è stato raggiunto da una raffica di commenti di utenti che hanno sostenuto che “finalmente ha trovato il tempo” per i bambini. La faccenda è andata di traverso all’ex tronista.

Aldo Palmeri si sfoga

Aldo ha specificato che inizialmente non aveva nemmeno in mente di dare spiegazioni sulla questione, ma, visto che moltissime persone gli hanno scritto che dovrebbe dedicare maggior tempo ai figli, ha preferito mettere le cose in chiaro, raccontando che non ha mai smesso di vedere i suoi frutti d’amore. “In tanti mi scrivete che “finalmente mi trovo coi bambini”. Io li vedo tutti i giorni, tutti i giorni sto con loro. Se non li pubblico non vuol dire che non passo tempo con loro; è un piacer in primis per me passare tempo coi bambini”, ha dichiarato Palmeri che ha concluso: “Chi mi segue da tempo sa che non sono attivissimo sui social”.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, la crisi continua

Nessuna menzione alla moglie Alessia Cammarota. Il fatto però che lui e lei si mostrino sì con i figli ma sempre separatamente spinge a credere che la crisi matrimoniale non sia stata superata. Anche il dettaglio del “segui” tolto dall’influencer e mai più rimesso al marito la dice lunga sui rapporti tutt’altro che idilliaci che ci sarebbero in questo momento all’interno della relazione sentimentale. Altro segnale rivelatore lo si è avuto pochi giorni fa. Alessia ha compiuto gli anni, festeggiando con delle amiche. Nessuna traccia di Palmeri al party.

Sia Alessia sia Aldo non hanno spiegato dettagliatamente i motivi che hanno portato alla crisi. L’ex tronista ha però precisato un paio di mesi fa che il periodo difficile non dipende in alcun modo da persone terze. Insomma, nessun tradimento, come qualcuno ha invece sostenuto. Palmeri ha minacciato querele verso coloro che si azzarderanno ad accusarlo di aver messo le corna alla moglie.