Tsqv, tutti vestiti di scuro: il motivo giusto. A Ballando invece…

L’Italia, nelle scorse ore, è stata scossa dal ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, studentessa universitaria ammazzata dall’ex fidanzato. Nel corso della finale di Tu si que vales, Luciana Littizzetto ha voluto ricordare la giovane, spendendo delle parole di vicinanza nei confronti della famiglia della vittima. Altro segno di profondo rispetto da parte del popolare programma di Canale Cinque è stata la scelta che i giurati hanno fatto per quel che ha riguardato il loro abbigliamento. Tutti hanno optato per abiti scuri, sobri e non sfarzosi. Non una casualità.

A Ballando con le Stelle, invece, almeno fino al momento esatto in cui si sta pubblicando questo articolo (ore 23.18), non c’è stata alcuna menzione al caso Cecchettin e non c’è nemmeno stato alcun accorgimento per quel che riguarda gli abiti indossati dai giurati e dalla conduttrice. Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno sfoderato dei vestiti coloratissimi, Fabio Canino ha optato per una camicia sgargiante mentre Milly Carlucci ha indossato un tailleur scuro con strass luccicanti. Zazzaroni come al solito elegante, stesso discorso valido per Mariotto.

Le parole di Luciana Littizzetto a Tu si que vales per Giulia Cecchettin

Così Luciana Littizzetto ha ricordato Giulia Cecchettin a Tu si que vales:

“Un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, a Giulia… Volevo ricordare che qualche ora prima è stata uccisa anche una guardia medica in Calabria di 65 anni e quattro giorni fa c’è stata un’altra donna strangolata. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà. Questa cosa nel 2024 non può più essere accettata”

Molto probabilmente ‘Lucianina’, domenica 19 novembre, a Che Tempo Che Fa, riserverà dei passaggi del suo classico monologo alla vicenda della giovane vittima.

Le critiche social nei confronti di Ballando con le Stelle

Sui social alcuni utenti hanno criticato Ballando con le Stelle, sostenendo che si potesse spendere un pensiero sulla tragica vicenda della studentessa uccisa e scaraventata in un canale nei pressi del lago di Barcis. Si ricorda che il programma di Rai Uno va in onda in diretta e che quindi la scoperta del cadavere di Giulia Cecchettin era già nota nel momento della messa in onda.