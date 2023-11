Mariotto, raffica di critiche a Ballando: brutto gesto verso la Erra

Raffica di critiche per Guillermo Mariotto. Non proprio una novità visto che lo stylist venezuelano assume spesso posizioni controverse. Nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle, in qualità di ballerini per una notte, sono scesi in pista Rossella Erra e Simone Di Pasquale, gli alter ego popolari della giuria ufficiale. Come da copione i due schieramenti non vanno quasi mai d’accordo. Ma c’è dell’altro: non è un segreto che la signora Erra non si ‘pigli’ proprio con Selvaggia Lucarelli e appunto Mariotto. Ebbene, dopo la performance di Rossella e Di Pasquale c’è stata una sorta di resa dei conti.

La Lucarelli ha sfottuto Rossella, assumendo un atteggiamento fintamente entusiasta, scimmiottando la tribuna del popolo. Mariotto ha sostenuto che abbia danzato male. Il patatrac si è verificato però durante le votazioni. Da sempre i giurati, di default, ai ballerini per una notte danno 10. Il punteggio accumulato va a finire nel tesoretto che a fine puntata viene distribuito da Alberto Matano. Stavolta, però, il bottino di tal tesoretto è stato meno corposo del solito visto che Guillermo ha deciso di dare voto 0 alla Erra e Di Pasquale (Zazzaroni 9, gli altri tre giurati hanno invece dato 10)

Il gesto è stato commentatissimo sui social. Tantissimi telespettatori si sono riversati su X, l’ex Twitter, facendo piovere una marea di critiche nei confronti dello stylist. “Vergogna”, “Deve andare a casa”, “Ridicolo”, “Antisportivo” e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Mariotto ha fatto incetta di biasimi. E la Erra come ha preso lo zero? “Mi dispiace solo che leva punti ai concorrenti”, la chiosa della tribuna del popolo.

D’altra parte si sa che Guillermo è un personaggio alquanto particolare, votato al non politicamente corretto. Da anni una parte di pubblico invoca la sua cacciata. Il punto è che, al di là delle simpatie e delle antipatie, Mariotto funziona, televisivamente parlando. Milly Carlucci, che ne sa una più del diavolo per quel che riguarda ciò che funziona sul piccolo schermo, lo sa bene. Per questo si tiene stretto lo stylist.