“Lucarelli e Mariotto senza vergogna”: l’inaspettato gesto di Terzi

Nella quarta puntata puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 novembre, Giovanni Terzi aveva avuto un duro scontro con la giuria del programma condotto da Milly Carlucci. Prima dell’esibizione, era stato mostrato un fuorionda appartenente alla precedente puntata, dove si vedeva la giuria distratta durante la messa in onda di un filmato volto a promuovere la ricerca medica. Il compagno di Simona Ventura, concluso il ballo, aveva quindi espresso tutta la sua delusione.

Commenti contro la giuria: il gesto di Giovanni Terzi

Di recente, Giovanni Terzi ha pubblicato un estratto della sua ultima esibizione a Ballando con le Stelle sui social e, nei commenti, molti utenti sono tornati sullo scontro del concorrente con la giuria. Se da un lato in tanti hanno elogiato il ballo di Giovanni, in coppia con Giada Lini, altri hanno invece attaccato i giudici. “Bravissimi nel ballo e bravissimo a contrastare quei bulli della giuria, in maniera educata ma precisa e diretta: game, set, match!” ha commentato un’utente, ricevendo un like e risposta proprio da Terzi, che ha replicato con l’emoji dagli occhi a cuore.

Nel complesso, Giovanni Terzi ha risposto a diversi commenti che hanno espresso supporto, ma anche a diversi che si erano scagliati contro alcuni membri della giuria. “Mariotto e la Lucarelli una vergogna, persone senza rispetto” è stato il parere di un’altra utente. Anche in questo caso Terzi ha lasciato like e ha risposto, sempre con l’emoji sopra citata. “Che classe… Disinvoltura e bravura… Non apprezzata come doveva esserlo! Coda di paglia della giuria sul discorso iniziale di Giovanni?” si legge sotto il video di Terzi. Anche questo commento, come quelli sopra riportati, ha ricevuto l’approvazione del concorrente di Ballando tramite like e una replica simile alle precedenti.

Ballando con le Stelle: lo scontro tra Terzi e la giuria

Come accennato in precedenza, nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi aveva espresso la sua delusione per la mancata attenzione della giuria su una clip dal tema importante come quello della ricerca medica. I giudici avevano quindi provato a difendersi: Ivan Zazzaroni, ad esempio, aveva spiegato come la giuria guardasse le varie clip prima dell’inizio della diretta, mentre Selvaggia Lucarelli aveva ricordato a Terzi di essere un concorrente in un programma d’intrattenimento. Anche Guillermo Mariotto era intervenuto: “Se vuoi dare un messaggio devi mettere più cazzi*ma“, peggiorando la situazione.

In quell’occasione qualcuno si era scagliato, via social, anche contro Milly Carlucci, rimasta in disparte durante la discussione Terzi-giuria. La conduttrice, infatti, era intervenuta solo per far sì che si cambiasse argomento, senza però dare un freno alla giuria o spendere una parola in più a favore di Giovanni.