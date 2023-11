Giovanni Terzi asfalta la giuria di Ballando: e Milly fa una figuraccia

Giovanni Terzi e lo scontro pesantissimo con l’intera giuria di Ballando con le Stelle che, senza troppo girarci attorno, ha fatto una figura dimenticabile. E pure Milly Carlucci non ha brillato nel modo di gestire la situazione. Ma si proceda con ordine. Giovanni Terzi e Giada Lini hanno danzato il Quickstep, per poi presentarsi innanzi ai giudici. Prima dell’esibizione è stata mostrata una clip della scorsa puntata. Un fuorionda in cui si è vista la giuria che, mentre andava in onda un filmato per promuovere la ricerca medica, era distratta. Terzi ha espresso tutta la sua delusione per la faccenda. Durante la diretta dell’11 novembre c’è stata una resa dei conti parecchio ruvida.

“Non pensavo di essere Fred Astaire – ha esordito lo scrittore -, però non pensavo di essere l’uomo invisibile. La cosa che più mi è spiaciuta è che di fronte a dei messaggi importanti (quelli della ricerca medica, ndr) di cui io credo di essere portatore, non c’era nemmeno l’attenzione a quello che accadeva. Io non accetto che ci siano risolini o che non ci sia attenzione ai messaggi importanti. Ci sono medici che fanno ricerca e che hanno permesso a me di venire qui a ballare. A me hanno salvato la vita (Terzi soffre di dermatomiosite amiopatica, ndr)”.

Boato del pubblico. La Lucarelli ha provato a difendersi: “Non so a quali risolini ti riferisci. Tu sei qui come ballerino e non sei portatore di un messaggio importante. Questa è una tua autoinvestitura”. “Alcune cose sono serie. Non può esserci indifferenza su queste cose. Datemi pure zero per il ballo. Voi non però guardavate una cosa importante”, La risposta del compagno di Simona Ventura.

Zazzaroni arrampicandosi sugli specchi: “Noi le clip spesso le guardiamo prima. Facciamo un’analisi alle 7 di sera prima della diretta”. Lucarelli ha ripreso la parola: “Non ti presentare qui davanti rivendicando che tu sia portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita. Sei concorrente in un programma d’intrattenimento”. Giovanni non ha mollato la presa: “Quei medici non erano cinque peracottari. Se vedo una giuria disattente, io ci rimango male”.

“Non stiamo in religioso silenzio in cinque ore di programma”, la controreplica di Selvaggia. Mariotto ha peggiorato la situazione: “Se vuoi dare un messaggio devi mettere più cazzi*ma“. Terzi lo ha fulminato: “Io faccio la chemioterapia ogni mese da tre anni, ma cosa stai dicendo. Tu ti sei emozionato quando mi sono caduti i pantaloni. Capisci che siamo da un’altra parte io e te”. Lucarelli è partita di nuovo all’attacco, non proprio in modo brillante: “Non voglio che qualcuno interpreti i miei sguardi e i miei sorrisi. E che da quelli deduca quanta importanza io dia alla malattia. Non lo accetto, tu ci stai dando dei creti*i. Quindi questo te lo tieni per te”.

“La differenza tra me e te è che io accetto quello che dici e ci penso, tu no”, la stoccata di Terzi. Lucarelli a testa bassa con tanto di figuraccia visto che non ha manco capito quale fosse di preciso la ricerca medica di cui si stava parlando: “Io non accetto una bugia. Non stai dicendo una cosetta, stai dicendo che non ci interessa della ricerca sul cancro”. “Ma non è il cancro, vedi che manco lo sai”, la chiosa di Giovanni.

Milly Carlucci non pervenuta

“Torniamo al ballo”, l’intervento di Milly Carlucci che ha poi disposto che la giuria votasse. A proposito di Milly: non era il caso che desse un freno ai giurati su un tema così delicato e che magari spendesse una parola in più a favore del compagno della Ventura? Probabilmente sì, era il caso. Invece la padrona di casa, in cotanto fermento, è risultata non pervenuta. Va bene che le liti tirano in tv, ma quando si parla di argomenti delicati sarebbe bene far abbassare prima i toni. Non a caso sui social non pochi utenti hanno criticato la passività della conduttrice, invitandola pure a cambiare al più presto la giuria.