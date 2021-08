Giovanni Terzi malattia ai polmoni: cure e trapianto. “Ha ucciso mia madre”

Giovanni Terzi è malato. Il giornalista, scrittore e opinionista tv – 57 anni – soffre di dermatomiosite amiopatica. Dopo l’annuncio su Instagram il compagno di Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più Tv, svelando alcuni dettagli della sua patologia. La malattia di cui soffre Terzi è la stessa che ha ucciso la madre Luisa. Una malattia che di solito colpisce muscoli, pelle e nervi. Nel caso di Giovanni ha invece colpito i polmoni, che attualmente sono al 40% fuori uso.

Giovanni Terzi ha spiegato di aver scoperto la malattia ai polmoni nell’inverno 2020, poco prima dell’esplosione della pandemia da Coronavirus. L’uomo si trovava in vacanza in montagna, nella Valle d’Aosta, quando ad un tratto si è trovato senza fiato durante una passeggiata. Terzi non riusciva più a respirare ed è corso dal medico per sottoporsi a delle analisi. Il verdetto è stato implacabile: ha la stessa malattia che ha ucciso la madre.

Oggi Giovanni Terzi sta seguendo una cura sperimentale a base di cortisone e anticorpi monoclonali. Il futuro marito di Simona Ventura è seguito dai medici del Policlinico San Matteo di Pavia. Terzi dovrà però fare tutta la vita i conti con la dermatomiosite amiopatica. Può sperare solo che le cure riescano a bloccare la malattia, impedendole di aggravarsi. In caso contrario Giovanni sarà costretto a valutare un trapianto di polmoni.

Un trapianto che, a dispetto di altri, è ad alto rischio di complicazioni. Non solo: Giovanni Terzi deve fare anche i conti con i no vax. Il giornalista ha già preso il Covid-19 una volta e nel caso di un ritorno del virus le conseguenze sarebbero certamente irreparabili. Da qui l’appello di Terzi sui social network a invitare tutti alla vaccinazione.

Il sostegno di Simona Ventura

Giovanni Terzi ha dichiarato:

“È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura. Con il suo amore mi aiuta a vivere”

Terzi ha assicurato che se la malattia non peggiorerà nel 2022 convolerà a nozze con la conduttrice tv. I due dovevano sposarsi già tempo fa ma poi l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare ogni progetto di matrimonio. Sia Giovanni sia Simona hanno un divorzio alle spalle. I due fanno coppia fissa dal 2018.