Tsqv De Filippi marinaia, Ferilli divina. Dettagli abiti: marca e prezzo

Maria De Filippi ha azzardato un outfit assai originale per la puntata di Tu si que vales trasmessa sabato 14 ottobre su Canale Cinque. La conduttrice pavese, amante di completi formati da giacche doppiopetto e pantaloni abbinati, ha sfoggiato un capo d’abbigliamento molto particolare griffato Louis Vuitton.

Il blazer da “marinaia” che ha indossato ‘Queen Mary’ è un prodotto d’alta moda, realizzato in lana leggera con un audace motivo gessato dalle frizzanti colorazioni blu e rosse. Il taglio aderente è teso a valorizzare la figura, mentre due bottoni dorati spaiati aggiungono un tocco tanto metallico quanto chic alla chiusura doppiopetto.

La giacca è stata abbinata da Maria a dei pantaloni del medesimo tessuto, vale a dire di lana leggera. Uguale anche il motivo gessato blu e rosso. Il taglio, leggermente svasato, è impreziosito con orli divisi. Il risultato è un look contemporaneo. La nota dolente è il prezzo: per mettersi nel guardaroba il blazer bisogna sganciare 5.240 euro, mentre per i pantaloni il prezzo è pari a 2.985 euro. Totale dell’outfit 8.225 euro. Insomma un prezzo proibitivo per i comuni mortali.

Sabrina Ferilli opta per un abito Fendi

Sabrina Ferilli, sempre fedele agli abiti da sera, ha deciso di indossare un elegante abito jersey marrone, griffato Fendi. Anche in questo caso la cifra da mettere sul piatto per comprarsi il capo non è per nulla alla portata di tutti. Per averlo si devono spendere 1.550 euro.

Le gag di Maria e Sabrina a TSQV sono ormai un marchio di fabbrica

Il feeling professionale e amichevole tra Maria e Sabrina è ormai una sorta di marchio di fabbrica di Tu si que vales. Tantissime le gag improvvisate dalle due star della tv italiana durante le puntate del talent show. Chi invece non si è amalgamato in modo perfetto nei meccanismi della giuria è Luciana Littizzetto, arruolata per sostituire Teo Mammucari. La comica torinese spesso sembra un pesce fuor d’acqua e pare faticare non poco per quel che riguarda il trovare la sintonia con il resto del cast.