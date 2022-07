Trump, ecco dove ha seppellito l’ex moglie Ivana: bufera negli Usa

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America al centro delle polemiche per aver seppellito l’ex moglie in un posto particolare

Donald Trump e normalità, un binomio che non ha ragion d’esistere. Il tycoon americano, ex numero uno della Casa Bianca, è da sempre uomo dalle scelte folli, eccentriche o furbe, che dir si voglia. Nelle scorse ore, una delle ‘sue’ decisioni ha scatenato una bufera mediatica negli Stati Uniti. Cosa ha combinato stavolta ‘The Donald’? Per che cosa si è ritrovato di nuovo ad essere discusso? Per il luogo scelto in cui ha deciso di seppellire l’ex moglie Ivana Trump, deceduta improvvisamente a 73 anni lo scorso 14 luglio.

La donna, icona dell’edonismo dei ruggenti anni 80, è stata tumulata al Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey. La sua salma è stata seppellita giovedì scorso. Il terreno, ha reso noto il New York Times, è stato “consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica”. Il corpo di Ivana si trova in una zona del club affacciata sui prati da golf. La tomba è assai sobria: c’è una targa col nome, la data di nascita e quella di morte.

Perché Trump ha deciso di seppellire la moglie nel golf club? Perché in quel posto è probabile che voglia creare una sorta di cimitero privato di famiglia. Dunque un giorno, accanto alla lapide di Ivana, potrebbe anche esserci la sua e pure quella dell’attuale moglie Melania. Come spiegato dal Washington Post, il tycoon ha depositato nel 2017 “i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia”.

E per quale motivo è sorta la polemica? Perché secondo alcuni atti messi in circolo da ProPublica, l’agenzia non profit di giornalismo indipendente che per le sue inchieste ha vinto anche il Pulitzer, di recente il Trump Family Trust ha inoltrato una domanda in cui chiede di tramutare lo status dell’area di Hackettstow (dove appunto riposa la salma di Ivana) in terreno cimiteriale.

E quindi? Quindi si tratterebbe di un’operazione per pagare meno tasse. “Così godrebbe di importanti esenzioni fiscali” in base alla legge del New Jersey che prevede per ogni area adibita a cimitero l’esenzione da qualsiasi tipo di imposta. Insomma, secondo ProPublica, ‘The Donald’ vorrebbe risparmiare. Il fatto che starebbe cercando di farlo sulla tomba dell’ex moglie sta provocando non poche polemiche.

C’è un ulteriore tassello da aggiungere alla vicenda. La decisione di Trump di scegliere Bedminster come zona in cui tumulare i propri familiari ha avuto origine nel 2012. L’ex presidente Usa ci avrebbe poi ripensato, in quanto avrebbe voluto realizzare altrove il proprio cimitero privato. Quest’ultima idea sarebbe però naufragata e Donald sarebbe tornato a quella iniziale. Così il cadavere di Ivana ha trovato riposo al golf club. “Non è mai qualcosa a cui mi piace pensare”, ha risposto Trump quando è stato interrogato da alcuni giornalisti sulla questione. “Questa è certo una terra molto bella”, ha concluso.