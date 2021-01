Trump cancellato da Mamma ho riperso l’aereo: Macaulay Culkin dice sì

La proposta è partita dalla rete dopo i fatti di Capitol Hill: al momento il diretto interessato non ha ancora replicato all’idea che sta spopolando in rete

Tutti contro Donald Trump. Dopo l’assalto a Capitol Hill l’ex Presidente degli Stati Uniti è sempre più isolato. Di recente è partita sul web una petizione per rimuovere il Tycoon da Mamma ho riperso l’aereo, il sequel del fortunato film Mamma ho perso l’aereo, tra i più visti degli anni Novanta. Nel film Trump appare brevemente e scambia un paio di battute con il protagonista Kevin nella hall dell’albergo, il lussuoso Plaza Hotel di New York.

Hotel che è stato davvero di Donald Trump dal 1988 al 1995. Proprio il fatto di esserne il proprietario ha portato Trump a fare pressione sulla produzione per apparire nella pellicola. Anzi, a detta del produttore Chris Columbus, che è tornato a parlare della questione qualche mese fa, il magnate avrebbe fatto del vero e proprio bullismo nei confronti dei produttori.

Il suo cameo non era infatti previsto nella sceneggiatura iniziale ma Trump ha ricattato la produzione: no comparsa, no albergo. Da qui la scelta di introdurre, seppur per pochi minuti, il suo personaggio… Su Twitter, dove l’ex Presidente americano è stato bannato, è nata così l’idea di cancellare Donald da quel lungometraggio. Non è tardato ad arrivare il commento di Macaulay Culkin, l’attore di Mamma ho perso l’aereo.

L’ex bambino prodigio oggi ha quarant’anni e non recita più a tempo pieno come una volta ma è rimasto nel cuore di tante persone per via di quei film che l’hanno reso una star in tutto il mondo. “Lancio una petizione per sostituire Donald Trump con un Macaulay Culkin 40enne”, ha proposto un utente su Twitter. “Venduta”, ha replicato Culkin, che si è praticamente detto favorevole alla rimozione di Donald Trump.

Mamma ho riperso l’aereo non è l’unico film in cui appare Donald Trump. Il 74enne è apparso anche in Celebrity di Woody Allen e in Zoolander. Svariate poi le apparizioni in serie tv quali: Willy, il principe di Bel Air, La tata, Susan, Spin City, Sex and the City.

Cosa fa oggi l’attore di Mamma ho perso l’aereo

Oggi Macaulay Culkin ha 40 anni e continua a lavorare nel mondo dello spettacolo come attore e cantante. L’ultima apparizione cinematografica è nel film del 2018 Changeland. Dal 2013 al 2018 ha invece cantanto nella rock band The Pizza Underground. Culkin è pure l’editore e CEO di un sito di cultura pop e podcast, il Bunny Ears.