Trono Over, Veronica e Giovanni: “Qualcosa è cambiato” e sull’ex Bonas..

In queste settimane si è spesso parlato di una presunta crisi tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, dopo quanto accaduto a Uomini e Donne. Ricordiamo che il cavaliere del Trono Over ha scelto di lasciare il programma da solo, concludendo così il suo percorso con la dama. Quest’ultima non si è persa d’animo e ha deciso di seguirlo in questa scelta. Ma cosa sta accadendo in queste settimane tra Veronica e Giovanni? A parlare oggi ci pensa Longobardi, che in un’intervista sul Magazine del programma ha dichiarato di essersi visto più volte con la Ursida. Di recente la dama l’ha raggiunto a Castellammare di Stabia, al fine di chiarire alcuni dubbi. In realtà, Giovanni non voleva vederla, ma Veronica ha scelto comunque di fargli una sorpresa. Hanno trascorso bei momenti insieme, sebbene all’inizio abbiano anche un po’ discusso. Longobardi ha deciso di darle più di un’opportunità, dopo le situazioni che in trasmissione hanno inevitabilmente rallentato la loro conoscenza.

Trono Over, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi oggi: tra loro qualcosa è cambiato la scorsa settimana, cosa sta accadendo

Oggi Veronica e Giovanni dopo Uomini e Donne stanno proseguendo la loro conoscenza. “La scorsa settimana però qualcosa è cambiato, abbiamo fatto dei passi avanti. Ci siamo rivisti, siamo riusciti a chiarire diverse cose e io lo scorso weekend sono stato da lei a Roma”, confessa Longobardi al Magazine. Dunque, sembra proprio che la conoscenza tra i due stia proseguendo a gonfie vele. Le foto da lei condivise, qualche giorno fa, avevano già smentito la rottura definitiva. Fortunatamente, dopo tante difficoltà e dubbi, ora le cose stanno cambiando. Fino a dieci giorni fa, Giovanni non avrebbe accettato di condividere una vacanza con Veronica. Ma, come vi abbiamo già indicato, ora la situazione è ben diversa. Pertanto, da questa frequentazione potrebbe presto nascere una bellissima storia d’amore. Sicuramente la Ursida è disposta a tutto pur di conquistare il cuore del cavaliere!

Giovanni Longobardi su Laura Cremaschi: il cavaliere di Uomini e Donne dà qualche spiegazione

Il nome di Giovanni, in queste settimane, è stato spesso associato a quello di Laura Cremaschi, showgirl e Bonas di Avanti un Altro!, con cui avrebbe avuto una relazione in passato. A svelare questo dettaglio è stato lui stesso durante un’intervista radiofonica. Le sue dichiarazioni sono state poi smentite dalla stessa Laura, che ha definito la loro frequentazione un semplice flirt. Ma perché Giovanni ha deciso di rivelare quanto accaduto con la showgirl? Longobardi ammette di non averlo fatto per ottenere visibilità, ma perché gli sembrava “una curiosità carina e pulita” da raccontare. Ora non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà la sua conoscenza con Veronica!