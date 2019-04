Trono Over, Ursula scrive a Gemma: l’avvertimento sul nuovo corteggiatore

Uomini e Donne Trono Over, scoppia la polemica sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: anche Ursula Bennardo avverte la dama

A Uomini e Donne l’arrivo di Fabrizio, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, ha alimentato non poche polemiche all’interno (e fuori) la trasmissione. Prima, quando l’uomo si è presentato in puntata, molti sono stati i telespettatori del Trono Over che hanno dubitato delle sue buone intenzioni. La grande differenza di età con Gemma (lui 42 anni e lei 69) ha portato diverse persone a credere che Fabrizio si fosse presentato nel programma solo perché in ricerca di visibilità. Successivamente, e come se non bastasse, un’altra polemica ha coinvolto l’uomo. Alcune foto scattate da quest’ultimo, come abbiamo visto oggi a Uomini e Donne, hanno fatto storcere il naso al pubblico da casa e a quello presente in studio.

Tra i fan della trasmissione poco convinti dell’interesse di Fabrizio nei confronti di Gemma, pochi minuti fa, si è palesata anche Ursula Bennardo, ex dama del Trono Over. La donna ha condiviso su Instagram un’immagine della puntata di Uomini e Donne di oggi, ed ha mandato un chiaro avvertimento alla Galgani. “Gemma per favore no”, ha scritto Ursula sotto un fermo immagine del nuovo corteggiatore della dama torinese. Fabrizio, dunque, sembra non convincere nemmeno lei. Gemma ascolterà i consigli di chi le dice di tenersi alla larga dell’uomo oppure, come ha fatto intuire, darà a quest’ultimo una possibilità?

Ursula Bennardo e Sossio Aruta felici fuori Uomini e Donne: l’annuncio della gravidanza al Trono Over

Tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta le cose non potrebbero andare meglio. Usciti insieme da Uomini e Donne, i due al Trono Over sono ritornati recentemente per annunciare di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia sta vivendo un momento felice e ricco di emozioni. Il loro percorso televisivo, dunque, non poteva concludersi meglio.