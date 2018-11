Trono Over, Ursula conosce Armando: Sossio prende una decisione

Trono Over, Ursula decide di voltare pagina con Armando: Sossio reagisce male

A Uomini e Donne, Ursula decide di voltare definitivamente pagina dopo Temptation Island Vip chiedendo il numero di Armando. La Bennerdo sceglie di iniziare una nuova conoscenza con il cavaliere del Trono Over. Una frequentazione che, però, non viene affatto presa bene da Sossio. Infatti, l’Aruta reagisce molto male di fronte alla decisione dell’ormai ex fidanzata. Ursula è sicura della scelta che ha fatto e sembra non voler più tornare indietro. Armando confessa di non essere stato lui a cercare la dama, sebbene gli piaccia molto. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere avrebbe preferito non mancare di rispetto a Sossio che si trova ancora in studio per riconquistare il cuore di Ursula. È stata proprio quest’ultima a chiedere alla redazione di avere il numero di telefono di Armando. La dama è convinta che Sossio provi dei sentimenti nei suoi confronti, ma da quando sono tornati nel programma lui non avrebbe fatto nulla per riconquistarla, anzi. Secondo la Bennardo, l’Aruta avrebbe avuto diverse opportunità sotto gli occhi per riavvicinarsi a lei.

Sossio non avrebbe sfruttato bene diverse situazioni, a detta di Ursula. Diversi suoi gesti avrebbero portato la dama a voltare definitivamente pagina con una nuova conoscenza. Questa decisione ha portato Sossio a reagire molto male. L’Aruta annuncia di aver presto anche lui una scelta molto importante: non proverà più a riconquistare Ursula. Secondo il calciatore, la Bennardo avrebbe dovuto evitare di iniziare una nuova frequentazione. Ma sappiamo bene che la dama è tornata nel programma proprio per trovare una persona adatta a lei, dopo la delusione a Temptation Island Vip. Tutti in studio sono contro Sossio e applaudono Ursula.

Trono Over, Sossio Aruta decide di chiudere per sempre con Ursula Bennardo: tutti contro il cavaliere

La scelta di Sossio è definitiva? Pare che il cavaliere non voglia più avere niente a che fare con Ursula. Il fatto che lei abbia chiesto ad Armando il numero l’ha spiazzato. In studio tutti si schierano contro l’Aruta. In particolare, a scagliarsi su di lui ci pensano Nino e Gianni Sperti, convinti che debba pagare per gli errori che avrebbe commesso nel reality delle tentazioni.