Trono Over uomini sotto accusa e donne stufe, Tina interviene: problemi intimi

Uomini e Donne Over, un “virus” ha contagiato i Cavalieri? Tina Cipollari lancia l’allarme

Anche quest’oggi a Uomini e Donne si è parlato di rapporti di coppia e ancora una volta è emerso che i Cavalieri si danno poco da fare, diciamo così, con le Dame. La coppia in questione è quella formata da Gennaro e Valentina che sembravano piacersi parecchio e che invece hanno deciso di mettere un punto a tutto; il motivo? Presto detto: a lui lei non piace fisicamente, e lei di conseguenza ha lamentato l’assenza di approcci fisici. Potete solo immaginare come ha reagito Tina Cipollari che nel frattempo aveva sentito già Ida Platano parlare di scarse attenzioni da parte di Riccardo Guarnieri prima che succedesse l’impossibile con Armando Incarnato. Ma veniamo al dunque e cerchiamo di capire cos’è questo “virus” – così lo ha chiamato Tina – che gira nell’aria a Uomini e Donne.

Trono Over, Gennaro e Valentina: una storia finita male

“L’entusiasmo – queste le parole di Gennaro, una volta arrivato al centro dello studio – che ho avuto inizialmente è stato molto forte a tal punto da portarti con me a Salerno. Ho avuto modo – ha aggiunto – di presentarti amici e famigliari, il mio mondo, e siamo stati molto bene. Io penso – ha proseguito, facendo intendere che in realtà tutto fosse andato benissimo – che abbiamo un’ottima affinità caratteriale. Il fatto – da questo punto in poi ha iniziato a parlare dei problemi con Valentina – è che venendo a stare da me l’ho ospitata a casa mia, ci siamo ritagliati dei momenti più personali, tutto perfetto fino qui… Perché in effetti una sera sono stato ‘accusato’ di essere un po’ meccanico, senza trasporto. Sarà stato il modo sbagliato nel tempo sbagliato ma questa cosa qui mi ha fatto arretrare un po’ e da lì mi hai fatto continuamente notare questi miei passi indietro”. In altri termini a Gennaro all’inizio non è andato giù che Valentina gli avesse fatto notare una mancanza di attenzioni nei momenti di intimità.

Valentina insoddisfatta con Gennaro: “Freddo!”

Lei è stata molto chiara: “Alla fine al di là del tempo le emozioni nascono e la voglia di conoscersi non è solo quella della cena… Tutto questo romanticismo, questa voglia di vedersi, io ero felicissima, però poi non la ritrovo quando noi due siamo insieme e questo mi fa strano perché poi la vita reale è quella che abbiamo noi due, è quella del contatto fisico. Sei molto freddo!”. Non poteva mancare ovviamente la battuta di Tina: “Ma che c’è nell’aria in questo periodo?”, si è domandata ridendo. “Quando questa sessualità si addormenta lei cosa consiglia per risvegliarla?”, ha domandato a uno dei Cavalieri del parterre che ha difeso continuamente Gemma parlando di astri, intesa ecc. “Evidentemente – ha detto lui scherzando – la ragazza è aggressiva…”. “Lei sta correndo un pochino più di me”, ha poi aggiunto Gennaro facendo capire a Maria De Filippi e a tutti i presenti che il problema di fondo non è tanto questa sedicente freddezza di cui si è parlato quanto la mancanza di trasporto.

UeD, Gennaro confessa: “Non mi dai questo trasporto”

Valentina ha anche raccontato che il giorno prima della registrazione, quando i due si sono visti a Roma, lui invece di passare del tempo con lei è stato in albergo dalle 18 alle 21 e si è presentato alla cena alle 22, quindi con tanto ritardo: “Ieri era un momento per stare insieme… Vuol dire che non hai voglia di stare con me”. “Penso – questo il commento di Roberta – che Gennaro non sia per niente interessato a Valentina. Preferisci dormire, c’è un problema…”. “Evidentemente non mi dai questo trasporto… Che colpa ne ho? Non puoi accusarmi!”, ha concluso Gennaro. Virus nell’aria dunque? Forse no; o meglio, c’è ma non riguarda la mancanza d’iniziativa: è che gli uomini dovrebbero essere più chiari e far capire alle donne ciò che provano o non provano realmente, senza troppi misteri. Vi lasciamo a uno spezzone del racconto di Valentina e Gennaro: