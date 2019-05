Trono Over: l’ultima frecciatina di Stefano a Pamela

Uomini e Donne Trono Over, l’ultimo affondo di Stefano a Pamela: “Non c’è amore profondo”

La storia d’amore tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, ha avuto un epilogo decisamente inaspettato. I due, invitati al Trono Over per parlare della loro vita di coppia fuori dal programma, in puntata hanno finito col litigare davanti a tutti. Pamela, dopo aver scoperto dei messaggi mandati da Stefano a Roberta, ha deciso di chiudere in tronco la relazione e, furiosa, ha riversato sui social tutta la sua rabbia e il suo risentimento. Torrese, dal canto suo, ha cercato invece ha recuperare l’irrecuperabile, provando a far ragionare la dama e a chiarire la sua posizione. Le giustificazioni date da quest’ultimo, però, non hanno convinto Pamela che, durante una delle ultime registrazioni del Trono Over, si è detta decisa a non perdonare il suo – ormai ex – fidanzato.

Nei giorni seguenti, nonostante le continue frecciatine di Pamela sui social, Stefano ha continuato a difendere i suoi sentimenti, facendo intendere di essere pronto a tutto pur riconquistare la Barretta. L’ultimo messaggio pubblicato sui social dal cavaliere, però, parrebbe suggerire oggi il contrario. In queste ore, su Instagram stories, Stefano ha condiviso una frase di Martin Luther King Jr. che, secondo molti, potrebbe essere rivolta a Pamela. “Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo”, ha scritto nello specifico Torrese. Hanno ragione i suoi follower a credere che questo sfogo abbia in realtà a che fare con quanto successo con Pamela?

Uomini e Donne anticipazioni, Pamela e Stefano ritornano al Trono Over: nessun punto di incontro dopo la lite

Domani assisteremo alla seconda parte della puntata del Trono Over andata in onda oggi. In studio ritorneranno Stefano e Pamela che, dopo la lite della settimana scorsa, proveranno a chiarire nuovamente. La coppia, però, non riuscirà a trovare un punto di incontro. I due, nonostante gli sforzi del cavaliere, lasceranno separati la puntata.