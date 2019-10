Trono Over, Stefano Torrese: “Cacciato da Ued?” La replica a Pamela

Trono Over, Stefano Torrese: la verità sull’assenza a Uomini e Donne. La replica a Pamela Barretta

La risposta di Stefano Torrese a Pamela Barretta, sua ex compagna conosciuta a Uomini e Donne, non si è fatta attendere. Andiamo per ordine: la bella dama del fortunato programma di Maria de Filippi ha punzecchiato Stefano attraverso le storie di Instagram, rivelando che la sua attuale assenza nel parterre maschile non sia altro che la decisione degli autori di U&D. A detta della Barretta, infatti, Stefano è stato cacciato dal programma per la sua falsità, sotterfugi che includono anche presunte fidanzate esterne. Litigi e discussioni tra i due non sono mancati all’interno della trasmissione, ne, a quanto pare, desistono lontano dalle telecamere.

Stefano Torrese: “Ero a Uomini e Donne per corteggiare Roberta”

Stefano Torrese sceglie Instagram per sottolineare ai fan la sua buona fede: “Ricordiamoci che io sono entrato a Uomini e Donne da single per conoscere Roberta, a me lei è sempre piaciuta, quando la redazione mi ha chiamato io ho fatto il suo nome, poi è andato tutto diversamente” – continua, rispondendo alle dure parole della Barretta – “Io non sono stato cacciato dalla redazione, con loro ho sempre avuto un rapporto ottimo. Con me sono sempre gentilissimi e ascoltano entrambe le campane, quando succede qualcosa“. E Marianna, la presunta fidanzata a cui fa accenno Pamela nelle sue storie? A lei, Stefano non fa alcun riferimento specifico.

Stefano Torrese: “C’è differenza tra stare insieme e frequentarsi”

Dopo le ultime dichiarazioni di Pamela Barretta, Torrese ha deciso di dire anche la sua, cercando di fare chiarezza: “Per me la fidanzata è colei che presenti in famiglia, una frequentazione, invece, non comporta dei progetti a lungo termine. Questo lo dico perché vengono fuori fidanzate che per me sono state solo frequentazioni e basta, con cui io non ho intenzione di tornare.” Parole che confermano o smentiscono le rivelazioni della bella dama di Uomini e Donne? A noi qualche dubbio, forse, è rimasto.