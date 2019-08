Trono Over, Stefano Torrese: i dettagli inediti del rapporto con Noel

Trono Over, Stefano Torrese a ruota libera: Pamela Barretta “possessiva”. Poi svela i dettagli inediti della frequentazione con Noel

Stefano Torrese, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si è confessato a ruota libera a La Voce Grossa, parlando della sua vita privata: dal lavoro all’amore passato, quello vissuto con Pamela Barretta, fino alla frequentazione odierna con Noel Formica. Si inizia dalla sua attività professionale. Forse in molti non sanno che Torrese è un creativo che si occupa di pubblicità, anche di prestigiosi marchi. Nello specifico dirige spot soprattutto nel settore del food. La sua preparazione è assai ferrata, visto che ha fatto anche cinema, studiando a Los Angeles: “Si tratta di una città che amo e in cui torno molto volentieri“.

“Contrariamente da quello che sembra da alcuni rumors sul web, io e Noel ci siamo visti poco tempo fa”

Si passa poi al capitolo Barretta. Cosa è mancato? “Con Pamela non funziona proprio questo: lei è molto possessiva. Ogni mio atteggiamento può essere motivo di litigio. Amo le persone positive, per questo a volte sono ingenuo. Con lei spesso si litigava per malintesi irrilevanti. Se stai troppo addosso ad una persona, in ultima analisi, arrivi a soffocarla”. Pamela è il passato e Noel il futuro? Stanno insieme? “No, io e Noel non si può dire che stiamo insieme. Ci frequentiamo da un mese e ci piacciamo. Lei mi ha contattato i primi di luglio ed il 9 ci siamo visti. A Pasqua mi aveva mandato gli auguri, estesi a Pamela. Contrariamente da quello che sembra da alcuni rumors sul web, io e Noel ci siamo visti poco tempo fa. Non c’è mai stato un messaggio, una telefonata o un contatto, che possa far pensare il contrario.”

“Finché non avrò mente e corpo sgombri del tutto, non credo che mi dedicherò ad un rapporto fatto di progetti per il futuro”

Stefano svela altri dettagli sul rapporto con Noel. “È stata davvero gentile con me – spiega -, l’occasione di vederci è stato l’incipit di un rapporto maturo e leggero. Abbiamo entrambi una delusione alle spalle, quindi abbiamo deciso di andarci piano coi sentimenti. Personalmente, finché non avrò mente e corpo sgombri del tutto, non credo che mi dedicherò ad un rapporto fatto di progetti per il futuro”. Al momento, per Torrese, le priorità sono altre: “Per ora mi sto focalizzando sul lavoro, su mio figlio e su me stesso. Trovata la serenità, potrò pensare a qualcosa di più impegnativo, cercando di non commettere gli stessi errori”. Dopo aver frenato sulla relazione, arriva lo zucchero: “In Noel ho trovato tanti sorrisi, maturità e complicità. Ma non posso ancora dire di conoscerla, per questo ci vorrà del tempo”.