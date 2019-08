Trono Over, Stefano e Noel confermano il flirt: la confessione

Trono Over, Stefano e Noel confermano il loro flirt così inaspettato

Arriva finalmente la confessione di Stefano e Noel, con la quale confermano di avere un flirt. I due protagonisti del Trono Over, raccontano al settimanale di Uomini e Donne Magazine di aver iniziato una frequentazione da quasi un mese. L’ex cavaliere racconta com’è nata questo flirt, davvero inaspettato. Sebbene da giorni si parlasse di questa nuova conoscenza tra i due, non c’era stata ancora alcuna conferma. Ed ecco che entrambi scelgono di uscire allo scoperto. Ma come la prenderà Pamela Barretta, con cui Stefano ha avuto una tormentata relazione? Sono usciti insieme dal programma, per poi tornare a comunicare a tutti di essere felici e innamorati. Roberta Di Padua, però, dopo la romantica dichiarazione di Torrese, ha annunciato di aver ricevuto dei particolari messaggi da quest’ultimo. La rivelazione della collega, ha portato Pamela a prendere la drastica decisione di chiudere definitivamente la loro storia. E mentre sembra che la Barretta stia vivendo un’estate di relax da single, Stefano potrebbe aver ritrovato la felicità a fianco a Noel. La stessa Pamela aveva svelato su Instagram quanto sta accadendo tra loro.

Ricordiamo che l’ex dama del Trono Over ha avuto, invece, una lunga frequentazione con Armando Incarnato, all’interno del programma. Anche loro non hanno avuto il lieto fine sperato. “Con Noel è nato tutto da una confidenza, uno scambio di opinioni in merito alle nostre rispettive situazioni sentimentali”, così Stefano conferma il flirt con Noel, rivelando com’è iniziato. “Credo che quello che c’è in questo momento tra Noel e me si possa definire un flirt, non un’amicizia ma neanche una storia d’amore, ovviamente”, dichiara l’ex cavaliere. Pare che entrambi si siano trovati per alcune esperienze sentimentali molto simili tra loro. Proprio queste situazioni avrebbero rafforzato ancora di più il loro legame. Chi sperava in un ritorno di fiamma tra Stefano e Pamela dovrà farsene una ragione. Infatti, lui stesso rivela che la storia con la Barretta è ormai un capitolo chiuso.

Stefano è riuscito, così, a voltare pagina. L’ex cavaliere dichiara che la frequentazione con Noel sta procedendo abbastanza bene. Intanto, anche l’ex dama ammette l’esistenza di questo inaspettato flirt. Noel non sa ancora, però, se si tratti di grande amore oppure no: “Penso sia ancora troppo presto per me per poter rispondere a una domanda del genere”. L’ex dama vuole prima avere il tempo necessario per conoscere più a fondo Torrese e soprattutto entrambi devono liberarsi “degli strascichi” che si portano dietro. Noel conferma che si stanno frequentando da meno di un mese, ma i primi messaggi sono iniziati ad aprile, precisamente a Pasqua. In quest’ultimo periodo hanno trascorso molto tempo insieme.