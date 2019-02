Trono Over Armando e Noel, chi mente? Lui sorprende: “Ho le prove”

Trono Over, Armando discute animatamente con Noel e confessa di avere delle prove un po’ spinte

Continuano le discussioni accese tra Armando e Noel nello studio di Uomini e Donne. I due si accusano a vicenda e non si riesce ad arrivare a una soluzione. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 6 febbraio, un nuovo scontro tra la dama e il cavaliere accende gli animi dei telespettatori. Il pubblico sembra non credere a nessuno dei due, in quanto fino ad ora non ci sarebbero mai state delle prove effettive. Ma ecco che ora Armando annuncia di avere delle immagini che andrebbero a confermare le sue dichiarazioni. Ricordiamo che Noel ha sempre dichiarato di non aver mai trascorso una notte nello stesso letto con il cavaliere. Quest’ultimo, però afferma da sempre il contrario. Facendo il punto della situazione, qualche puntata fa, Armando fa delle dichiarazioni sconvolgenti, facendo intendere che Noel ha sempre mentito e che si sta addirittura nascondendo per un altro uomo. Maria De Filippi, in questo caso, ci tiene a fare delle precisioni. Sulla dama non sono mai arrivate delle segnalazioni, mentre su Armando, da fonti anonime, ne sarebbero arrivate parecchie alla redazione. Non solo, Noel rivela che negli ultimi giorni, il cavaliere l’avrebbe chiamata più di dieci volte con il privato.

Viviana, intanto, chiede delle dimostrazioni ad Armando. La dama dichiara di non averne mai ricevute da parte dell’uomo, che pare possieda delle immagini che andrebbero a confermare il suo racconto. A questo punto, però, il cavaliere ci tiene a precisare che queste prove che lui possiede sono abbastanza spinte. Maria decide, dunque, di non mandarle in onda. Nel frattempo, Gianni Sperti è curioso di sapere di cosa sta parlando Armando, il quale è sicuro di ciò che dice. La situazione sembra degenerare, poiché anche Pamela chiede al cavaliere di evitare di commettere errori simili.

Trono Over: Armando continua la sua conoscenza con Viviana, Noel conosce Alessandro

Secondo quanto ha compreso il pubblico, Armando avrebbe delle immagini che confermano la sua confessione sulla notte trascorsa con Noel. La questione tra i due non si risolve, ma Viviana decide comunque di dare un’altra possibilità al cavaliere, sperando di ricevere presto delle dimostrazioni. Intanto, Noel chiude questo capitolo avviando una conoscenza con Alessandro.