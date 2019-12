Trono Over, ex di Uomini e Donne tuona: “Se sei lì per ricattare…”

Uomini e Donne, Stefano Torrese polemico con i Cavalieri del Trono Over

Stefano Torrese è stato uno dei protagonisti del Trono Over e la sua storia con Pamela Barretta ha fatto molto discutere il pubblico dopo la rottura. Stefano non è tornato più in trasmissione dopo il charimento d’inizio edizione ma ciò non vuol dire che non sia attivissimo sui social network, come testimonia del resto l’infinita di contenuti che pubblica su Instagram tra storie e post del feed. Poche ore fa Stefano ha pubblicato proprio una storia contro Cavalieri e Dame che, visto quanto accaduto in puntata oggi, sembra avere un destinatario ben preciso.

Trono Over, Torrese contro Armando Incarnato per via di Juan Luis Ciano?

“Io – le parole di Stefano sono chiarissime – questa lotta a chi infama e spia il prossimo non la condivido. Se – così ha proseguito – sei lì per ricattare a scopo di visibilità invece che corteggiare, prima o poi la ruota girerà anche per te”. Oggi gran parte della puntata è stata incentrata su Armando Incarnato che da un lato ha continuato ad attaccare Veronica Ursida, dall’altro si è scontrato con Juan Luis Ciano mandando in frantumi il cuore di Gemma; è per questo che crediamo che Stefano abbia voluto far riferimento proprio a Incarnato, sebbene le ipotesi possano essere altre.

Gemma Galgani e Juan Luis: una storia difficile

Vi ricordiamo che Gemma Galgani e Juan Luis non sono ancora una coppia e che per vari motivi la loro storia sembra essere destinata a morire sul nascere: Gemma infatti pretende di più da lui, e le accuse di Armando non fanno per niente bene all’evoluzione positiva del loro rapporto. Staremo a vedere se l’intervento di Stefano creerà qualche altro problema. Restate con noi!