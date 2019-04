Trono Over, Stefano e Simona escono allo scoperto? L’uscita sospettosa

Trono Over, Stefano e Simona scoperti? I presenti e il pubblico contro i due partecipanti

Stefano e Simona del Trono Over di Uomini e Donne finiscono inevitabilmente nel mirino del pubblico. Sono tanti i sospetti che sin da subito i due partecipanti hanno provocato nei presenti in studio. Ora un gesto sembra dare confermare a tutti i dubbi che, in queste settimane, hanno fatto notare persone come Gianni Sperti, Barbara De Santi e Gemma Galgani. Il primo a notare che qualcosa non torna nel comportamento dei due è stato l’opinionista, seguito subito dalla dama torinese, che aveva iniziato una conoscenza con Stefano. Dopo una brevissima frequentazione con il cavaliere, Gemma era tornata in studio rivelando di avere dei dubbi sul rapporto che c’è tra lui e Simona. Ed ecco che la puntata successiva, anche Barbara fa presente lo stesso dubbio, visto che anche lei aveva iniziato una conoscenza con l’uomo. I sospetti si sono fatti sempre più forti, giorno dopo giorno. Il particolare che in molti hanno notato riguarda le continue intromissioni di Simona sulle questioni di Stefano. La dama ha sempre preso le difese del cavaliere, nonostante quest’ultimo l’abbia rifiutata.

L’atteggiamento di Simona non è mai passato inosservato agli occhi dei telespettatori e dei presenti. Per quale motivo la dama continua a prendere le difese di Stefano nonostante tra loro non ci sia nulla? Questa è la domanda che Gianni, Barbara, Gemma e Tina Cipollari continuano a porsi. Ma non solo, c’è anche chi non riesce a comprendere come Simona possa essere a conoscenza di molti dettagli riguardanti la vita di Stefano. Dopo essersi ritrovata l’intero studio contro, nel corso della puntata in onda il 30 aprile, Simona decide di lasciare lo studio. La dama viene seguita proprio da Stefano: “Per rispetto a Simona me ne vado anche io”. L’uscita di entrambi, secondo i presenti e i telespettatori, andrebbe a confermare i dubbi. A detta del pubblico, i due potrebbero essere sempre stati complici e d’accordo per ottenere visibilità.

Trono Over, Stefano e Simona lasciano insieme lo studio di Uomini e Donne

Il tutto accade a seguito di una segnalazione ricevuta e rivelata da Gianni. L’opinionista dichiara che una donna l’ha contattato, affermando di aver visto Stefano scambiarsi dei baci con una donna che non fa parte del programma. La trasmissione non prevede, appunto, che i partecipanti abbiano altre relazioni. “L’uscita era programmata”, afferma Gianni dopo aver visto entrambi lasciare lo studio. I due continuano a difendersi dietro le quinte, ma non vengono creduti. L’unica che non vuole pensare con malizia sembra Maria De Filippi, mentre Riccardo Guarnieri conferma i dubbi. Il cavaliere rivela di aver sentito, in camerino, Stefano fare delle strane dichiarazioni al telefono. L’uomo avrebbe affermato a qualcuno: “Ormai ho raggiunto la visibilità”.