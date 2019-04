Trono Over, Stefano contro Gemma Galgani: “Lei vuole visibilità, non io”

Uomini e Donne Trono Over, Stefano torna ad attaccare Gemma Galgani: le ultime parole pungenti del cavaliere

Non è andata a buon fine la frequentazione (mai iniziata del tutto a dire la verità) tra Gemma Galgani e Stefano del Trono Over. I due, conosciutisi a Uomini e Donne, hanno avuto modo di scambiarsi i numeri e di uscire una sera a cena insieme, ma le cose, come anticipato, ad un certo punto hanno preso una brutta piega. Gemma ha accusato Stefano di averla illusa e usata. Secondo la dama tra di loro ci sarebbe stato pure un bacio anche se, in studio, lui ha negato categoricamente l’accaduto. Il suo pensiero su Gemma, inoltre, Stefano lo ha ribadito oggi anche in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, e per l’ennesima volta non ha riservato sconti alla Galgani. Come ribadito a Maria De Filippi in trasmissione, il cavaliere al giornale ha spiegato di aver accettato il numero di Gemma solo per cortesia e di non aver mai provato a baciarla durante la loro cena.

“Credo che Gemma si fosse creata tutto un suo film che andasse a suo vantaggio”, ha affermato Stefano durante la sua intervista. L’uomo, poi, ha provato a rispondere anche a chi lo ha accusato in questi giorni di essersi avvicinato alla dama del Trono Over solo per avere visibilità. “Penso che mi abbia lasciato il numero proprio perché sapeva che lo avrei accetto, avendo capito che ero una persona educata, per poi usare questo elemento a suo vantaggio. Quindi chi voleva visibilità era lei non io”, ha in fine dichiarato Stefano.

Uomini e Donne, un nuovo cavaliere per Gemma Galgani al Trono Over: lui ha soli 42 anni

Se pensate che Stefano, in fondo, fosse troppo giovane per Gemma, allora non avete visto l‘ultima puntata del Trono Over andata in onda questa settimana. A Uomini e Donne, come molti avranno già visto, è arrivato per la Galgani un nuovo corteggiatore. Lui si chiama Fabrizio ed ha 42 anni. Sulla possibilità di frequentarlo, però, la dama si è data del tempo per pensarci su.