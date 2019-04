Trono Over, per Gemma arriva un 42enne: la reazione di lei stupisce

Trono Over, per Gemma Galgani arriva un giovanissimo corteggiatore

Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne. La dama di Torino è protagonista, nel corso della puntata in onda l’8 aprile, di un acceso scontro con Stefano e Simona. L’ennesima delusiona da parte del cavaliere per Gemma, che torna a sedersi al suo posto. La dama preferisce lasciar discutere i due, ma subito dopo Maria De Filippi le chiede di tornare a sedersi al centro dello studio, in quanto è arrivato in trasmissione, proprio per conoscerla, un cavaliere molto giovane. Si tratta di un 42enne, Fabrizio, il quale riesce a stupire tutti. Ricordiamo che Gemma compie quest’anno 69 anni e proprio questo dettaglio porta i presenti in studio ad avere qualche dubbio nei confronti del nuovo arrivato. Tina Cipollari corre dietro le quinte per cercare di fermarlo, ma Fabrizio ammette di aver fatto tanta strada per conoscere la Galgani. L’opinionista appare sconvolta e, mentre lei rientra in studio, si siede di fronte a Gemma questo nuovo corteggiatore.

Nonostante la differenza d’età, Fabrizio vuole assolutamente conoscere Gemma, a cui riserva non pochi complimenti. Il 42enne ammette di avere avuto delle relazioni sempre con donne più grandi di lui. La sua ultima ex fidanzata ha 62 anni. Non ne sa il motivo, ma Fabrizio rivela di essere più interessato alla conoscenza di persone che abbiano diversi anni in più. Tutti sono sbalorditi di fronte al nuovo corteggiatore, un agente della sicurezza di Montecatini. Una situazione particolare, visto che si tratta del corteggiatore più piccolo che Gemma abbia mai accolto. Ma la reazione della Galgani stupisce molto. Inizialmente, la dama torinese appare entusiasta, ma non appena ascolta Fabrizio cambia decisamente espressione. Dopo la delusione avuta con Stefano, la dama avrebbe dovuto saltare di gioia di fronte all’arrivo del 42enne.

Trono Over, la reazione di Gemma Galgani a Uomini e Donne stupisce

Gemma Galgani conosce il suo nuovo e giovanissimo corteggiatore. Gianni Sperti, Tina e Barbara De Santi non riescono a credere ai loro occhi. Il primo, però, fa notare l’espressione della dama torinese. Quest’ultima non sorride e non appare per nulla compiaciuta di fronte alla presentazione del 42enne. Probabilmente Gemma, di fronte ai dubbi dei presenti, ha qualche sospetto su Fabrizio. Non solo, quando Maria le chiede se il giovane corteggiatore può restare, la Galgani inaspettatamente ci pensa e non risponde né sì né no, ma chiede solo di poter ballare con lui.