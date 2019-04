Trono Over, Gemma e Stefano: le rivelazioni di Simona sull’uscita che fa discutere

Uomini e Donne, Gemma Galgani si sfoga: “Simona e Stefano hanno minimizzato la conoscenza”

Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Simona Bosio del Trono Over a causa di Stefano Pastore. Stavolta tutto è avvenuto tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, e non in studio! La Dama storica di Uomini e Donne ha nuovamente raccontato nel corso dell’intervista come è andata con Stefano, dallo scambio dei numeri di telefono alla cena. Gemma ha spiegato che siccome la conoscenza tra Stefano e Simona era durata poco ed era chiusa, ha deciso di buttarsi in questa conoscenza. Non si aspettava però ulteriori retroscena su Stefano e Simona: “Non sapevo ancora che c’era stato qualcosa di più di un bacio! A voler essere buoni, diciamo che avevano minimizzato la loro conoscenza di sette giorni, omettendo una parte a mio avviso importante, ossia un loro incontro passionale che hanno rivelato, dietro mia sollecitazione, nella puntata successiva”.

Trono Over, Gemma Galgani: “Stefano mi ha fatto molto male”

Se Gemma avesse saputo prima tutto questo, non avrebbe lasciato il suo numero a Stefano, così ha spiegato nell’intervista. Ricordiamo che in studio poi Simona ha fatto ascoltare dei messaggi audio di Stefano che ha inviato prima della cena con Gemma. E dopo questo momento, Gemma è scoppiata in lacrime: “Ovviamente, dopo una serata così bella che lui sembrava aver gradito quanto me, apprendere che aveva detto a Simona di essere in ansia in vista della cena […], mi ha fatto molto male. Quale donna non si sarebbe sentita ferita da queste parole? C’è voluta tutta la mia forza per non lasciare lo studio. Ma a quel punto volevo sapere tutta la verità”. La sua reazione al mancato bacio, però, secondo Simona è stata un tantino esagerata, nonostante la forte delusione. Anche Maria De Filippi in puntata ha provato in tutti i modi a far capire a Gemma che forse quel bacio non era stato realmente cercato da Stefano.

Gemma Galgani si difende: “L’interesse di Stefano non è mia fantasia”

Poi ha rivelato cosa pensa di Simona: “Il suo comportamento nei miei confronti è incommentabile. […] Il suo tentativo di giustificare le sue parole con una presunta gelosia da parte sua nei miei confronti, è stato alquanto maldestro, perché non c’è gelosia che possa giustificare un’offesa del genere”. L’intervento di Gemma è proseguito con osservazioni già fatte in studio. Gemma però ha voluto sottolineare ancora una volta di non essersi inventata nulla: “Non è stata la mia fantasia a galoppare e a inventarsi un interesse da parte di Stefano nei miei confronti. Lui ha lanciato segnali con messaggi, parole, gesti e fatti, quali l’incontro. E tutto questo non è stato frutto della mia fantasia”.

Uomini e Donne Over, Simona Bosio contro Stefano: “È uscito con Gemma per visibilità”

Ma anche Simona Bosio ha detto la sua attraverso le pagine del magazine. Prima di tutto ha detto come sta: “Non mi aspettavo quella farsa da parte di Stefano: si è comportato male sia con me che con Gemma. Per quanto mi riguarda, già la settimana scorsa aveva negato ogni cosa ferendomi tantissimo […]. Nelle ultime telefonate avevo già capito che era un calcolatore che ha anche molta paura di essere amato”. Perché secondo lei, Stefano ha accettato di uscire con Gemma? “Probabilmente per visibilità… Lui l’ha illusa e la cosa peggiore è che non le abbia detto che noi ci sentivamo ancora”. Dopo la puntata non si sono più sentiti: “Lui ha bloccato il mio numero! Io non gli avrei mai più scritto ma è stato lui a bloccarmi ovunque”. Cosa dire invece di Stefano del Trono Over? Non possiamo dire molto, perché lui ha deciso di non rilasciare alcuna intervista. Seguirà anche un abbandono del programma?