Trono Over: Rocco asfaltato, Stefano e Gemma nel caos

Trono Over: Piergiorgio asfalta Rocco Fredella, Gemma conosce Stefano ma lui la delude

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda l’1 aprile, Rocco e Gemma continuano a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori. Ancora una volta, la dama di Torino e il cavaliere riescono ad attirare l’attenzione un po’ di tutti. La puntata inizia proprio con i due seduti al centro dello studio. Il Fredella cerca di dare nuovamente le sue spiegazioni, confermando di non voler più frequentare Gemma. Quest’ultima ammette che ormai era al corrente di questa situazione e che neanche da parte sua c’è interesse. Così, Rocco si ritrova a tornare a sedersi al suo posto. Proprio in questo momento, accede qualcosa di inaspettato. Un cavaliere, Piergiorgio, si lascia andare a una vera e propria romanzina nei confronti del Fredella. L’uomo è convinto che i gesti materiali non sia proprio adatti a conquistare una donna. Secondo lui, non basta creare una festa in un Castello per poter avere il cuore di una signora. Tutti possono compiere questo genere di gesto, a detta di Piergiorgio. Rocco si mostra subito infastidito dall’intervento del collega, tanto che inizia subito a prenderlo in giro.

L’atteggiamento di Rocco non piace per nulla al pubblico, ma neppure ai presenti in studio. Più volte Barbara De Santi ammette di trovare il suo comportamento poco carino. Piergiorgio si infuria, però riesce a mantenere la calma molto bene. Con il suo modo di parlare riesce ad asfaltare il collega, che sembra non riuscire a trovare le parole giuste per rispondere. Intanto, i telespettatori si chiedono come mai gli opinionisti questa volta non siano intervenuti. Il comportamento del Fredella, a detta di molti, sarebbe stato poco carino nei confronti del signore. Intanto, Gemma annuncia di aver cenato un nuovo cavaliere, Stefano. Quest’ultimo si sta sentendo con Simona, la quale la scorsa puntata era rimasta non poco delusa. La Galgani riesce a sconvolgere tutti quando afferma di essere interessata a Stefano.

Trono Over, Stefano e Gemma: il cavaliere delude la dama torinese

Stefano ha qualche anno in meno di Gemma e da questo particolare si accende il caos in studio. Ma non solo, il cavaliere rivela non voler avere una storia d’amore con la Galgani, ma solo una semplice amicizia. Questa sua scelta lascia un po’ senza parole la dama torinese, che però decide comunque di continuare a vedere il cavaliere come amico. Secondo i due opinionisti, Gemma non ha realizzato che l’uomo, in realtà, non ha intenzione di andare oltre alla semplice amicizia. Lei, infatti, appare inizialmente entusiasta di questa nuova conoscenza, tanto che ammette che avrebbe voluto baciarlo. Il cavaliere, nel corso della puntata, delude ancora Gemma ballando con Simona.