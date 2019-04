Trono Over: lo sfogo di David dopo l’addio a Uomini e Donne

Uomini e Donne, lo sfogo di David del Trono Over: la risposta alle critiche dopo l’addio alla trasmissione

David Scarantino si è sempre distinto a Uomini e Donne per essere un personaggio fumantino e senza peli sulla lingua. Oggi, uscito dal Trono Over insieme a Cristina, le cose non sono di certo cambiate. A distanza di giorni dalla puntata in cui lo abbiamo visto lasciare il programma, difatti, l’ex cavaliere si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. “Il mio sorriso soddisfatto oggi va a tutti quelli che: se lì per la lucina rossa, business, visibilità e la seggiolina, mentre io ho scelto Cristina”, queste le parole scelte da David per accompagnare la foto di lui – sorridente – quando ancora era dentro gli studi di Uomini e Donne.

Scarantino, sempre nel suo post, come se la sua intenzione fosse quella di sottolineare le sue vere intenzioni, ha poi aggiunto: “Sono molti quelli che dovrebbero fare delle scuse, saranno pochi quelli capaci di farlo”. Adesso, comunque, le cose con Cristina fuori vanno bene e, al di là di quello che di lui hanno detto o pensato certe persone, questa è la miglior dimostrazione che il cavaliere e la dama del Trono Over potessero dare (agli scettici e non solo). La coppia, inoltre, in un’intervista rilasciata recentemente al magazine di Uomini e Donne ha fatto sapere di avere intenzione di andare a convivere.

Uomini e Donne, David contro Riccardo: duro scontro al Trono Over

Una delle persone con un David si è più scontrato al Trono Over, come molti di voi ricorderanno, è sicuramente Riccardo Guarnieri. Tra di loro non è mai corso buon sangue e, durante una registrazione di Uomini e Donne, hanno pure litigato pesantemente (così tanto che la redazione ha deciso di non mandare in onda la parte in cui sono quasi arrivati alle mani).