Trono Over: “La notte non ci dormo per questa donna”, Romolo gela Maria De Filippi

Uomini e Donne Over, Romolo innamorato di Olga

Olga e Romolo sono stati i protagonisti dell’ultima parte della puntata di Uomini e Donne di oggi e hanno fatto parecchio discutere perché lui non ha accettato in alcun modo la fine della storia. Le accuse di Olga sono state pesanti: Romolo la chiamava tutti i giorni, anche da altri numeri, perché cercava in tutti i modi di riconquistarla pur sapendo che non ci fosse niente da fare. “Per me – queste le parole della donna – sta diventando un incubo. Mi telefona con qualsiasi numero. Non ce la faccio più con te”. In realtà quello di Romolo è soltanto l’ingenuo atteggiamento di chi non si arrende dinanzi a una rottura di qualcosa in cui erano state riposte grandi speranze: “Mi hai illuso. Tu vuoi stare qua e basta! Hai detto sempre che ti piace stare qua! Sei una grande bugiarda! Mi hai fatto illudere”.

Maria De Filippi, la reazione alle parole di Romolo su Olga

L’astio di Romolo era così evidente che Maria De Filippi è intervenuta chiedendogli se si fosse innamorato di Olga, e lui senza troppi giri di parole ha confermato: “Io la notte non ci dormo per questa donna!”, ha urlato l’uomo verso il pubblico mostrando a tutti a che livello fosse il suo sentimento. Domani Romolo si inginocchierà anche di fronte a Olga per chiederle scusa delle parole dette ma lei, pur apprezzando il gesto, gli ripeterà continuamente che ha esagerato e che non avrebbe dovuto comportarsi così. Era evidente che ci fosse dell’imbarazzo anche da parte di Maria che, pur facendo dei timidi sorrisi, non sapeva come reagire al fatto che un uomo anziano fosse stato rifiutato nonostante il suo sentimento. Ad ogni modo poi si è riusciti a cambiare argomento, e si è passati a Valentina ed Eric.

Uomini e Donne, Valentina ed Eric: polemiche in studio per la frequentazione

La frequentazione dei due è stato subito commentata da Valentina Autiero che – come ben sapete – era molto presa da lui. “Ho sentito frasi da parte di lui su di lei – così la Autiero ha commentato il rapporto di Eric con la sua omonima –… ‘Con una più grande di me – queste le parole che Eric le avrebbe detto – ci farei solo una serata’”. Le cose in realtà non stanno così perché l’altra Valentina ha spiegato di non aver avuto alcun rapporto con Eric e che quindi la frequentazione ha preso una piega del tutto diversa. Dopo la storia di Armando e Romolo neanche Eric e Valentina ci daranno pace: domani ne vedremo delle belle!