Trono Over, Roberta rompe il silenzio: la replica alle frecciatine di Pamela

Uomini e Donne, Roberta del Trono Over replica alle critiche: la dama rompe il silenzio e risponde alle frecciatine di Pamela

Durante una delle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne i presenti in studio hanno avuto modo di assistere ad un inaspettato colpo di scena. Pamela Barretta e Stefano Torrese, invitati in trasmissione per parlare della loro storia fuori, hanno iniziato a litigare improvvisamente. Stefano, che era arrivato a Uomini e Donne con in dono un anello per la sua fidanzata, è stato attaccato da Roberta Di Padua (altra dama del parterre femminile). Il motivo? Secondo Roberta lui, mentre decantava amore a Pamela, negli ultimi mesi avrebbe mandato a lei dei messaggi compromettenti. Le suddette conversazioni, una volta mostrate in puntata, hanno mandato su tutte le furie Pamela, tanto da spingerla a chiudere in tronco con Stefano.

Finita la registrazione Pamela ha sfogato sui social la sua rabbia, mandando dei chiari messaggi sia a Stefano che a Roberta. A queste frecciatine nessuno aveva risposto, almeno fino ad oggi. Poche ore fa, difatti, su Instagram proprio la Di Padua ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che a molti è sembrato una risposta diretta a Pamela. “Faccio quello che sento… sempre. Prego date sfogo alle vostre frustrazioni”, ha scritto la dama del Trono Over. A Pamela e a chi sta continuando a dirle che avrebbe dovuto farsi gli affari propri, dunque, è così che Roberta ha scelto di replicare.

Pamela e Stefano del Trono Over si sono lasciati: lo sfogo della dama

La fine del fidanzamento con Stefano ha turbato molto Pamela. Dopo l’ultimo sfogo della dama, come accennato sopra, ne sono seguiti di altri sui social. La delusione per lei è stata così grande da non riuscire a trattenere il dispiacere provato, sia dentro che fuori gli studi di Uomini e Donne.