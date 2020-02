Trono Over, Roberta: quel provino fatto anni fa per un noto ex tronista

Trono Over, Roberta Di Padua si svela: quel provino fatto per corteggiare un noto ex tronista, le delusioni vissute con Gianluca e Riccardo

Roberta Di Padua del Trono Over aveva già provato a partecipare a Uomini e Donne, anni fa. A confessarlo è la stessa dama in una nuova intervista per il Magazine ufficiale del programma. Scendendo nel dettaglio, confessa di aver fatto un provino all’età di 18 anni, nel momento in cui si trovava sul trono Daniele Interrante. Roberta avrebbe voluto, dunque, corteggiare il noto tronista, ma ciò non è accaduto. Come lei stessa rivela, non è mai stata chiamata come corteggiatrice. Due anni fa ha, poi, risentito la redazione e, sebbene fosse inizialmente indecisa, ha deciso di darsi questa possibilità. Ovviamente il suo scopo è quello di trovare un compagno, ma anche quello di intraprendere un percorso interiore. Sono tante le delusioni che Roberta ammette di aver vissuto all’interno del programma. Nonostante ciò, nel bene e nel male, ha vissuto nelle emozioni fortissime e oggi sente di essere una donna molto più forte.

I momenti più difficili trascorsi nel programma sono sicuramente legati alla fine delle due sue frequentazioni più importanti, ovvero quella con Gianluca e quella con Riccardo Guarnieri. Con il primo ha scelto di chiudere la conoscenza dopo aver saputo che lui aveva dormito con un’altra dama, Cristina. Da quel momento la la Di Padua non è riuscita più a stare bene con l’ex cavaliere. Il secondo momento difficile è stato quello vissuto con Riccardo, precisamente dopo il weekend che hanno trascorso a Taranto. “È stata molto dura, perché a me Riccardo aveva detto tutto il contrario di quello che poi ha affermato..”. Nonostante tutto, Roberta ammette di aver vissuto con Riccardo e Gianluca anche i momenti più belli all’interno del programma. La Di Padua, sia lo scorso anno che negli ultimi mesi, ha portato avanti una conoscenza con Armando Incarnato. Anche con lui ci sono state non poche delusioni, che però è riuscita a gestire bene.

Roberta Di Padua del Trono Over: la conoscenza con Armando e il rapporto con l’ex marito

All’inizio la conoscenza con Armando andava abbastanza bene e la Di Padua ribadisce che il cavaliere napoletano fuori dalla trasmissione è un’altra persona: “Nel privato è molto signore, è un uomo presente con cui si sta bene”. La dama del Trono Over oggi parla anche del suo rapporto con l’ex marito Giuseppe, fratello dell’ex tronista Federico D’Aguanno. Inizialmente per loro raggiungere una situazione di serenità è stato difficile, in quanto non è mai facile mantenere buoni rapporti quando una storia finisce. “La mia scelta di andare a Uomini e Donne non era stata presa benissimo”, dichiara Roberta. In particolare, il suo ex temeva che il programma potesse portare la Di Padua a dedicarsi meno a suo figlio. Questo non è accaduto e oggi lei e Giuseppe hanno trovato l’armonia che cercavano, per il bene del loro bambino.