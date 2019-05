Uomini e Donne, Armando rifiuta Roberta: c’entra ancora Riccardo

Uomini e Donne, Armando Incarnato dice no a Roberta Di Padua: lei chiederebbe ancora di Riccardo Guarnieri

Sembra ormai giunta al termine la conoscenza tra Roberta Di Padua e Armando Incarnato del Trono Over di Uomini e Donne. Questa volta ad annunciare il suo rifiuto è proprio il cavaliere. Quest’ultimo è fortemente convinto che la dama sia una persona falsa, che non nutrirebbe in realtà alcun tipo di attrazione nei suoi confronti. Armando si dice sicuro del fatto che Roberta sia ancora presa da Riccardo Guarnieri, per cui scorsa settimana avrebbe chiesto notizie. Incarnato, nel corso della puntata in onda il 7 maggio, rivela di aver saputo che Roberta chiede spesso nei camerini quali donne stanno conoscendo Riccardo. Per tale motivo, Armando si mostra convinto del fatto che la Di Padua stia ora cercando di provarci con lui solo perché il Guarnieri non c’è più per lei. Pertanto, Incarnato decide di chiudere definitivamente la porta a Roberta, su cui sembrava provare davvero un forte interesse. Eppure, ora che la dama si mostra pronta a tutto pur di frequentarlo, Armando sceglie di rifiutarla.

Un vero e proprio rifiuto quello che Armando fa nei confronti di Roberta. Incarnato è ormai certo della sua idea e dà continuamente della finta alla dama. Quest’ultima cerca di difendersi e, addirittura, si dice disposta a lasciare il programma, poiché non è interessata a nessun’altro cavaliere oltre Incarnato. La Di Padua avrebbe confessato, questa settimana, ad Armando di essere nella trasmissione solo per lui. Ma qualche tempo fa, Roberta affermava: “Ho chiuso con te una vita fa”. Le sue affermazioni non troverebbero una connessione secondo Armando, che appare fortemente deciso. Eppure i due, di fronte alla macchinetta del caffè, continuano a parlare della questione. Incarnato è convinto che non sia possibile che Roberta abbia cambiato idea in poco tempo, se fino a qualche settimana fa si mostrava innamorata di Riccardo. Probabilmente il passato rifiuto della Di Padua ha completamente allontanato Incarnato.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua lascia il programma? La dama rifiuta due corteggiatori

Per Roberta arrivano nel programma due uomini, che vorrebbero iniziare una conoscenza con lei. Sebbene il primo sembri attirare il suo interesse, la Di Padua non intende conoscere nessuno dei due. Questa volta, la dama pare essere riuscita a colpire il pubblico. Il suo atteggiamento duro nei confronti di Armando e le sue parole conquistano i telespettatori e le persone presenti in studio. A detta di Roberta, i cavalieri si mostrerebbero forti e convinti all’interno del programma, ma fuori sarebbero altre persone. Intanto, le anticipazioni annunciano che la Di Padua lascia davvero la trasmissione.