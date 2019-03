Trono Over, Roberta difende Gemma fuori gli studi: “Rispetto per lei”

Uomini e Donne Trono Over, Roberta Di Padua difende Gemma Galgani: “Rispetto per lei!”

Gemma Galgani è uno dei personaggi del Trono Over che, in questi anni, ha più ha diviso il pubblico di Uomini e Donne. Su di lei i pareri dei telespettatori, ancora oggi, sono discordanti. Se da un lato c’è chi la ama e fa il tifo per lei, dall’altro c’è chi tuttora continua a recriminarle determinati atteggiamenti e a mettere in dubbio alcune sue scelte. L’ultima critica alla dama, per esempio, è stata fatta sotto uno degli ultimi post di Roberta Di Padua. Cosa c’entra lei con Gemma? Apparentemente le due stanno solo condividendo l’esperienza televisiva e, salvo qualche scambio di opinioni in puntata, non hanno mai litigato pesantemente durante le registrazioni del Trono Over. Fuori dagli studi di Uomini e Donne, e precisamente sui social, qualcuno ha però paragonato le due donne, attaccando Gemma e spingendo, di conseguenza, Roberta a intervenire.

“Cara Roberta, ti prego con quel tamarro di Armando no, è troppo tamarro”, ha scritto un utente su Instagram alla Di Padua. A questo commento, poi, ne è seguito un altro (di un’altra persona), decisamente poco carino nei confronti di Gemma. “Tanto lei (Roberta, ndr) si farà tutti, come Gemma”, ha ribattuto una donna sotto la stessa foto. A queste parole, allora, Roberta Di Padua ha pensato bene di replicare, provando in un certo senso a mettere a tacere la polemica sterile. “Abbiate rispetto almeno per Gemma, che è una signora”, ha obiettato infatti la dama.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua replica alle critiche

Roberta, ancora una volta, ha dimostrato oggi di non lasciarsi intimidire dai suoi haters. In passato, quando l’avevano criticata per il suo fisico aveva risposto a tono ai commenti lasciati sotto il suo profilo personale. La dama, quando serve, tira fuori carattere e coraggio a volontà. Qualità queste che, ad onor del vero, ha dato spesso prova di avere anche all’interno degli studi di Uomini e Donne.