Trono Over, Roberta svela confessione piccante di Valentina: Maria stupita

Valentina Autiero cotta di Andrea, al Trono Over potrebbe nascere una storia

Valentina Autiero è una delle Dame più longeve del Trono Over di Uomini e Donne ma possiamo dire senz’altro che non ha mai conosciuto in trasmissione qualcuno con cui costruire seriamente qualcosa. Non per volere suo, visto che è stata proprio lei un po’ di puntate fa a finire in lacrime pensando di essere inadatta a causa dei ripetuti fallimenti nelle varie conoscenze. Negli ultimi tempi la Autiero ci è parsa molto presa da Andrea, il Cavaliere che si è presentato a UeD per corteggiare Veronica Ursida, ed è proprio di questo particolare interesse della Dama che vogliamo parlarvi.

Trono Over, Roberta Di Padua “incastra” Valentina: cos’ha detto mentre nessuno sentiva

Oggi infatti sono emerse due cose: la prima è una confessione piuttosto piccante di Valentina a Roberta che la prima aveva cercato di nascondere e che la seconda ha invece spifferato a tutti; la Di Padua ha bonariamente sottolineato che la Autiero le ha detto “Io lo bacerei anche così” dopo aver visto Andrea entrare in studio, e la stessa Maria De Filippi, sorpresa, le ha chiesto se per caso il suo non fosse un colpo di fulmine. Forse Valentina non è cotta a puntino ma se Andrea dovesse iniziare una frequentazione il rischio sarebbe altissimo.

Andrea, Valentina indaga su Instagram: quale futuro per i due Over?

Valentina tra l’altro ha anche ammesso di aver indagato su Andrea andando su Instagram, quindi l’interesse c’è e non è poco. Dopo la fine della frequentazione con Veronica, in una puntata che oggi ha visto Maria De Filippi scatenata contro Armando, lui ha deciso di vederla e al momento non sappiamo com’è andata, anche se oggi non ci è parso particolarmente convinto. Quale futuro dunque per i due? Sarà l’ennesimo buco nell’acqua oppure questa conoscenza porterà a qualcosa di buono?