Trono Over, ritorno di Barbara De Santi scatena la polemica: “Lì solo per criticare”

Uomini e Donne trono Over, Barbara De Santi al centro di una nuova polemica

Barbara De Santi è ritornata a Uomini e Donne. E questo, ovviamente, ha scatenato la polemica. Succede sempre così quando si tratta di un personaggio che dice quello che pensa senza auto-imporsi freni di ogni sorta (esterna tutto ogni volta con educazione). Divide, Barbara del trono Over, e se tanti sono felici per rivederla nel dating show di Canale 5, tanti altri non capiscono come mai sia ritornata visto che non è mai riuscita a costruire un relazione duratura. Sì, ha avuto delle storie, ma tutte sono finite dopo non molto tempo. La stagione 2019/2020 di Uomini e Donne sarà quella fortunata per lei? I suoi detrattori sperano di sì per non vederla mai più e su Instagram, sotto al suo ultimo post, glielo hanno detto con estrema franchezza.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Barbara De Santi e le critiche ricevute

Dopo aver conosciuto le prime anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha scritto su Instagram: “Passeggiando per i corridoi di Mediaset“. I suoi hater si sono fatti sentire (eccome se si sono fatti sentire!). Ecco cosa le hanno scritto: “Stai ancora lì a fraccassare? Ma basta!”; “Questo vuol dire che ti vedremo per la millesima volta seduta lì a criticare, giudicare e urlare?”; “È lì per perdere tempo”; “Barbara, tra poco prenderai la pensione. Ma uno fuori non lo trovi?”.

Le storie di Barbara De Santi: Uomini e Donne le permetterà di incontrare l’uomo della sua vita quest’anno?

Barbara De Santi crede che un programma come Uomini e Donne possa darle la possibilità di conoscere a fondo una persona capace di stregarle il cuore. Bisogna comunque ammettere che la dama di U&D ha sempre messo tutta sé stessa in ogni conoscenza, andando contro anche ad alcuni pregiudizi circa i suoi corteggiatori. Sboccerà proprio quest’anno quell’amore che aspetta da tanto?