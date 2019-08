Anticipazioni Trono Over: il ritorno di Gemma Galgani e le prime conquiste!

Anticipazioni Trono Over, il ritorno in studio di Gemma Galgani che ha già…due nuovi corteggiatori!

Eh si, le luci dello studio di Uomini e Donne si sono finalmente riaccese. Le registrazioni sono iniziate ieri, 29 Agosto, con il trono Classico e oggi, invece, in studio sono entrate le dame e i cavalieri del Trono Over. E ovviamente tra di loro c’era anche l’immancabile Gemma Galgani! Lei, del resto di questo Trono ne è l’assoluta protagonista e come ci anticipa il sempre aggiornato Vicolo Delle News pare abbia già fatto nuove conquiste! E non potevano anche mancare le prime litigate. Gemma infatti pare si sia attaccata nuovamente con la sua acerrima nemica: la spumeggiante opinionista Tina Cipollari! Ma cosa è successo in particolare? Scopriamolo insieme!

Gemma Galgani e i suoi due nuovi corteggiatori: Pippo e Crispino

Ritorno in grande, dunque, per la nostra amata e super chiacchierata dama. Maria De Filippi, infatti, pare l’abbia resa protagonista della puntata mostrando al pubblico dei video che raccontano la sua estate. Gemma Galgani sembra essersi molto divertita visto che si è dedicata al canto, al ballo, a varie attività ludiche e a sport particolari come, per esempio, l’arrampicata. Per lei però in studio sono arrivate delle belle novità. Come ci suggerisce il Vicolo Delle News, pare infatti che alla sua corte si siano presentati due nuovi cavalieri: Pippo e Crispino. Che il nuovo amore della simpatica signora si nasconda proprio tra loro due? Chissà! Noi comunque siamo già curiosi di vederli!

Gemma Galgani è già ‘rissa’ con l’opinionista Tina Cipollari

E durante questa prima registrazione del Trono Over, poteva mai mancare una bella litigata tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Beh ovviamente no! Si dice che le due si siano già attaccate e che abbiano dissotterrato i vecchi rancori che avevano mandato a riposare alla fine della scorsa stagione di Uomini e Donne. Insomma un inizio bello movimentato che promette davvero bene. Gemma, però, non ha litigato solo con Tina ma anche con Barbara De Santi, anche lei presente nel parterre. L’argomento che le ha portate al conflitto non è stato l’amore ma il denaro! La Galgani infatti ha accusato la sua ‘rivale’ di guadagnare soldi senza lavorare e Barbara l’ha ripagata evidenziando il fatto che lei sia una pensionata: “Parli te che prendi la pensione e ti lamenti pure!”.