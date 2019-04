Trono Over, Riccardo delude ancora Roberta: pioggia di critiche per lei

Trono Over, Roberta Di Padua torna da Riccardo Guarnieri: lui però non si sbilancia

Resta, per l’ennesima volta, delusa dal comportamento di Riccardo Guarnieri, la dama Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 aprile, la donna si siede nuovamente di fronte al cavaliere, ex di Ida Platano. I due raccontano di essersi sentiti dopo la scorsa puntata. Scendendo nel dettaglio, Guarnieri ha cercato Roberta, affermando di volerle aprire una porta per ricominciare. Il Guarnieri ammette di voler aprire questa porta alla dama, ma senza farle troppe promesse, anzi nessuna. Non solo, il cavaliere vorrebbe che Roberta facesse il possibile per farsi perdonare dopo lo schiaffo, che lei gli ha tirato in studio. Il primo a intervenire è Armando Incarnato, il quale ha sempre mostrato interesse nei confronti della Di Padua. Quest’ultima gli ha recentemente lasciato il numero e per qualche tempo hanno iniziato una conoscenza, durata pochissimo però. La frequentazione sarebbe finita proprio nel momento in cui Roberta ha accettato di risentire Riccardo. “Questa è la prova che io non mi sbagliavo, mi hai tenuto qua per aspettare che tornava Riccardo. Con me hai chiuso”, afferma Armando deluso.

Dopo ciò, non può essere evitata una discussione tra Guarnieri e Incarnato. I due cavalieri si scontrano e il primo finisce per essere criticato, anche questa volta, da Tina Cipollari e Gianni Sperti. A questo punto, Maria De Filippi chiede a Riccardo cosa ha intenzione di fare con Roberta. Dalle sue parole, si intuisce che non ci potrà mai essere un sentimento tra loro. “Se sai con me non ci può essere niente, lasciami stare, perché io poi ci sto male”, dichiara la Di Padua, profondamente provata. La dama pare che ci credesse davvero in questa frequentazione, ma è costretta a tornarsene a sedere al suo posto. Tantissime sono le critiche riservate a lei. Non solo in studio, ma anche sui social.

Trono Over, Roberta Di Padua accusata in studio e dal pubblico

Alcuni cavalieri, oltre Armando, si scagliando contro Roberta. Cristian e Roberto la accusano di essere “di coccio”, in quanto avrebbe dovuto comprendere le intenzioni di Riccardo da tempo. Intanto, Incarnato la critica, convinto di essere stato usato da lei per far tornare Guarnieri. “Mi sembra che ti apra sempre solo la stessa porta, ma sei fuori?” Commenta così Cristian D’Onofrio, l’ex corteggiatore tornato nel programma dopo ben 18 anni. Ma non solo, il pubblico a casa si lascia andare a commenti negativi non solo verso Riccardo, ma soprattutto su Roberta. C’è chi la critica definendola addirittura “donna senza dignità”.