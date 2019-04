UeD, il ritorno dell’ex corteggiatore Cristian D’Onofrio: Tina entusiasta

UeD, l’ex corteggiatore di Claudia Montanarini torna nel programma: Cristian D’Onofrio al Trono Over, Tina felice

A Uomini e Donne fa il suo ritorno Cristian D’Onofrio, il quale prese parte al programma nel 2001 come corteggiatore. Un volto già conosciuto dai telespettatori che da anni e anni seguono la trasmissione. L’uomo, ben 18 anni fa, si trovava a corteggiare Claudia Montanarini. Al fianco di quest’ultima, seduta sul trono c’era anche Tina Cipollari. Per la nota opinionista è come fare un grande passo indietro nel suo passato, quando era una delle prime troniste del programma. Ora Cristian ha deciso di rimettersi in gioco prendendo parte a questa edizione del Trono Over. Nel ruolo di cavaliere avrà la possibilità di conoscere la donna della sua vita. Intanto, Cristian si mostra a suo agio di fronte alle telecamere. Sono diverse le battute che riserva per Tina. Insieme hanno condiviso un’esperienza indimenticabile. Proprio per tale motivo, la Cipollari lo guarda con grande affetto, tanto che quando nota la sua presenza lo abbraccia immediatamente. L’opinionista si mostra felice e fa anche una richiesta importante a Maria De Filippi.

Vedendo l’ex corteggiatore della Montanarini seduto nel parterre maschile del Trono Over, Tina torna indietro nel passato. La Cipollari non ricorda bene i nomi dei suoi corteggiatori e subito Maria le fa presente Daniele. Si tratta del corteggiatore che riuscì a conquistare il suo cuore, tanto che ammette che nel lontano 2001 si era innamorata di lui. Di fronte a questa affermazione, Cristian ironizza, come se voglia far intendere che la Cipollari non provava un reale sentimenti nei confronti di Daniele. Tina non risponde alla battuta e preferisce chiedere alla De Filippi di invitare i suoi corteggiatori a prendere parte al programma, qualora single. Maria glielo promette e le assicura che cercherà di scoprire che fine ha fatto soprattutto Daniele.

Uomini e Donne, la richiesta di Tina Cipollari a Maria De Filippi

“Maria invita qualcuno dei miei. Daniele mi piacerebbe rivederlo, era un bellissimo ragazzo”, così Tina chiede alla conduttrice di cercare i suoi ex corteggiatori. In particolare, l’opinionista non può non ricordare Daniele. Intanto, Cristian sembra già trovarsi a suo agio e dalla sua ironia si percepisce che non mancheranno colpi di scena con Tina. Al settimanale Uomini e Donne Magazine, Cristian aveva già annunciato il suo possibile ritorno nella trasmissione. D’Onofrio fu anche il primo tronista uomo della nota trasmissione.